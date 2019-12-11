Pentagon: Türkiye'nin NATO yörüngesinden çıkıp Rusya ile yakınlaşması, en büyük endişe kaynağı

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Türkiye’nin NATO’dan uzaklaşması ve Rusya’yla yakınlaşmasının en büyük endişe kaynağı olduğunu belirtti.

ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi’nin toplantısında konuşan, “Bence, ulusal savunma stratejimize uygun olarak Rusya’ya karşı koymanın temel yolu NATO, müttefiklerimiz üzerinden hareket etmek” dedi.

Pentagon şefi, “Suriye ve Türkiye konusuna gelince; beni en çok Türkiye’nin Rusya’yla yakınlaşıp, NATO ekseninden çıkıyor olması endişelendiriyor” diye kaydetti.

Esper, “Önümüzdeki görev, onları nasıl geri çekebileceğimizi, NATO ile yakınlaştıracağımızı anlamak, çünkü onların anahtar partner olduğunu düşünüyorum, 70 yıl boyunca öyleydiler” diye ekledi.

'Rusya'nın etkisini genişletmesi endişe kaynağı'

Rusya’nın, Suriye’deki varlığını artırmasından çok bazı Ortadoğu ülkeleriyle işbirliğinden endişe duyduğunu dile getiren Esper, “Rusya’nın Mısır, Suudi Arabistan ve diğer yerlerdeki etkisinin genişletmesi beni endişelendiriyor, ama yine de Rusya’yla ilgili en büyük sorun Rusya’nın Türkiye’yle ilişkileri. Bu gerçekten beni endişelendiriyor” ifadelerini kullandı.

Bakan, “Türkiye, NATO ekseninden çıkıyor” diye tekrar altını çizdi.

‘Suriye petrolünü üretmek ve satmak, planlarımızda yok'

Esper, ABD hükümetinin Suriye petrolünü satmaya hazır olup olmadığı sorusuna, “Askeri göreve odaklanıyorum. Görevimiz, IŞİD’in petrole ulaşmasını engellemek. Bu konuda söyleyebileceğim tek şey, halihazırda böyle planlar hakkında hiçbir bilgim yok” dedi.