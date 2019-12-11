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    ABD Senatosu

    ABD'li Demokratlardan Türkiye'nin 'nükleer silah edinmesine karşı' tasarı

    © AP Photo / Chairman of the Joint Chiefs
    ABD
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    ABD'de Senatör Edward J. Markey ve Temsilciler Meclisi üyesi Brad Sherman, 'Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Yasası' başlığı altında Türkiye'nin 'nükleer silah geliştirmesine karşı' bir tasarı sundu.

    ABD'de Demorkat Kongre üyeleri Edward J. Markey ve Temsilciler Meclisi üyesi Brad Sherman, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'nükleer silah edinme' yönündeki açıklamasını hatırlatarak, ABD Başkanı Trump'ı, mevcut nükleer işbirliği anlaşması 123'ü yenileme ya da yeni bir anlaşma imzalamayla ilgili olarak, herhangi bir yabancı ülkenin kitle imha silahları anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği ya da yabancı ülkenin nükleer programının 'barışçıl olup olmadığını' doğrulamakla yükümlü tutacak bir tasarı sundu.

    Tasarıya uyarınca, sunulan şartların yerine getirilmemesi halinde, Türkiye'nin de dahil olduğu 123 no'lu anlaşmanın yenilenmesi ya da kapsamının değiştirilmesi Kongre'nin onayını gerektirecek.

    2008 yılında yapılan 123 no'lu anlaşmanın, Kongre'nin onay gerekmeksizin 2023'te otomatik olarak yenilenmesi bekleniyor.

    Demokrat Senatör Markey ise, yaptığı açıklamada "Türk üst düzey liderlerin son açıklamaları, Türkiye'nin Nükleer Silahsızlanma Antlaşması (NPT) kapsamında nükleer bir silah edinmeme konusundaki yükümlülüğünü yerine getiremeyebileceğini göstermektedir" ifadelerini kullandı.

    Aynı zamanda Senato Dış İlişkiler Komitesi'ne bağlı Doğu Asya Alt Komitesi'nin üst düzey bir mensubu olan Markey, açıklamasında "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası yasaları ihlal etmesi - Türkiye'nin kuzey Suriye'yi işgali, insan haklarını baskılanması, nükleer silah edinme konusundaki açık niyeti - Kongre'nin Türkiye'yle yeni ya da genişletilmiş bir 123 anlaşması imzalamak için oy kullanma şansına sahip olmasını hayati kılıyor" dedi.

    © İHA / MEHMET KALAY
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    Senatör Markey şöyle devam etti:

    "Türkiye, NPT Antlaşması'na nükleer silahı olmayan bir devlet olarak imza attı ve Kongre, istikrarsızlaşan Ortadoğu'da bir silahlanma yarışına katlanmayacağını açıkça belirtmeli."

    Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Sherman da açıklamasında "ABD, nükleer silah edinme konusundaki ilgisini açıkça dile getiren liderlere nükleer teknoloji satma işini bırakmalıdır. Bunların İran, Suudi Arabistan ya da Erdoğan olması farketmiyor" diye konuştu.

    Sherman şunları söyledi:

    "Bu tasarı, Kongre'nin söz konusu ülkelerle herhangi bir nükleer işbirliği anlaşmasını onaylamasını zorunlu kılarak ABD'nin nükleer silah edinmek isteyen ülkelere tam yetki vermemesini sağlıyor."

    Etiketler:
    tasarı, Demokratlar, Kongre, Nükleer silah, Senato, ABD
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