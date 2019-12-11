Trump'a yönelik azil mahkemesi gelecek ay kurulabilir

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, Başkan Donald Trump'a yönelik azil sürecinin Temsilciler Meclisi tarafından onaylanması durumunda gelecek ay Senato'daki mahkeme sürecini başlatabileceklerini açıkladı.

Cumhuriyetçilerin elinde bulunan ABD Senatosu Çoğunluk Lideri McConnell, Trump'a yönelik azil sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

McConnell, "Azil süreci, Demokratların çoğunlukta bulunduğu Temsilciler Meclisi'nden geçip Senatoya gelirse, ilk duruşmayı ocak ayında yaparız" diye konuştu.

Azil maddeleri açıklandı

Temsilciler Meclisi'nin Adalet Komitesi Başkanı Jarold Nadler ve Meclis Başkanı Demokrat Nancy Pelosi dün azil sürecinin gerekçelerine ilişkin basın açıklaması düzenlemişti.

Azil sürecinin 'görevin kötüye kullanılması ve kongrenin işleyişini engellemek' suçlarına dayandırıldığını kaydeden Nadler, "Bugün Anayasa ve ülkemize olan yükümlüğümüz gereğince, Adalet Komitesi olarak ABD Başkanının büyük bir suç işlediğini gösteren iki gerekçe sunuyoruz. Başkanın kişisel çıkarlar için başkanlık gücünü kullanması azledilmesini gerektiren suçlardır" demişti.

Pelosi ise komite üyelerinin azil sürecinde atılacak adımları en kısa sürede açıklayacaklarını kaydetmişti.

Buna göre, Adalet Komitesi'nde çarşamba veya perşembe günü söz konusu maddelerin kapsamıyla ilgili tartışmaların yapılması ve sonrasında oylamaya gitmesi bekleniyor. Komitenin bu oylamayı yapmasının ardından azil süreci Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'na gönderilecek.

Yaklaşan Noel tatili sebebiyle Demokratlar bu yıl bitmeden söz konusu oylamayı Genel Kurulda yapmak istediklerini daha önce dile getirmişti. Bu oylamanın ardından yeni yılın başlamasıyla birlikte Trump'a yönelik azil süreci Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'ya taşınmış olacak.