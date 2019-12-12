ABD'den Kuzey Kore'nin 'yıl sonu sürprizi' uyarısına yanıt: Sonuçları olur

Düzenlenen üç zirvenin ardından ABD tarafının yaptırımları hafifletmeyeceğini söylemesinin ardından Kuzey Kore, ABD yıl sonuna kadar kararını değiştirmezse bir 'yıl sonu sürprizi' uyarısında bulundu.

Kuzey Kore konulu Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi oturumunda açıklamalarda bulunan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft, bu tehdidin Kore'nin ABD'ye nükleer silahlarla saldırmak üzere tasarladığı kıtalararası balistik füzeleri test edeceğini gösterdiği konusunda endişe içinde olduklarını belirtti.

"Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, füze ve nükleer testiyle daha güvende olmaz" diyen Craft, "KDHC'nin artan düşmanlık ve tehditten vazgeçeceğine ve bunun yerine bizimle konuşma yönünde cesur bir karar vereceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD'li temsilci, "Olayların aksini kanıtlaması durumunda, biz ve Güvenlik Konseyi, buna göre davranmaya hazır olmalıyız" diye ekledi.

"Paralel harekete geçmeye ve aynı anda anlaşmaya doğru somut adımlar atmaya hazırız" diye konuşan Craft, "Bu konuya yaklaşımımızda esnek olmaya hazırız" dedi.