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    U.S. President Donald Trump and France's President Emmanuel Macron shake hands as they meet, ahead of the NATO summit in Watford, in London, Britain, December 3, 2019. REUTERS/Kevin Lamarque

    Trump, BM Temsilcileriyle toplantıyı Macron ve Trudeau'yu sövüş kulübüne çevirdi

    © REUTERS / KEVIN LAMARQUE
    ABD
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    Diğer liderlerin kendisiyle alay ettiği videoyu izleyince NATO zirvesinden hışımla ayrılan Trump'ın Washington'a dönüşte BM Temsilcileriyle toplantıda Kanada Başbakanı ile Fransa Cumhurbaşkanı hakkında hakaretler ettiği iddia edildi. Daily Beast'e göre, Trump, Macron'u 'kısa' ve 'başbelası' diye aşağılayıp Trudeau'yu yerden yere vurdu.

    NATO'nun Londra zirvesinde önceki performanslarına kıyasla oldukça aklı başında davranmasına rağmen diğer liderlerin gıybet ve alay konusu olmaktan kurtulamayan ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington'a dönüşte aynı yöntemle intikam aldığı öne sürüldü. 

    Zirvede 'ikiyüzlü' demek yetmedi

    Buckingham Sarayı'nda verilen davette Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Britanya Başbakanı Boris Johnson, Hollanda Başkabanı Mark Rutte ve Britanya Prensesi Anne'ın kendisini çekiştirdiği videoyu izlemesinin ardından Trudeau'yu 'ikiyüzlü' diye niteleyen ve başka basın toplantısı düzenlemeyeceğini açıklayarak zirveden erken ayrılan Trump, 5 Aralık'ta Beyaz Saray'da BM Güvenlik Konseyi üyesi 12 ülkenin temsilcilerini ağırlayarak dönem başkanı ABD'nin önceliklerini anlattı. 

    Video gazabı

    The Daily Beast sitesinin salonda bulunan kaynaklara dayandırdığı haberine göre 12 ülkenin BM Temsilcileriyle toplantıda Londra'da çekilen videoyu en az iki kez anan Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u 'kısa' ve 'başbelası' (pain in the ass) diye niteleyerek aşağıladı, İran'la müzakereler konusunda yeterince çalışmadığı gerekçesiyle eleştirdi. 

    'BM Temsilcileri fena halde rahatsız oldu' 

    Kanada Başkabakanı Trudeau'yu da yerden yere vuran Trump bu iki ülkeyi 'kabahatli' diye niteledi.

    Kaynaklara göre salondaki BM Temsilcileri, bu nöbet karşısında gözle görünür şekilde rahatsız oldu. 

    Ama hızını alamayan Trump, diplomatları toplantının ardından öğle yemeğinde ağırlarken, yine uzun bir atıp tutma seansına kendini kaptırdı ve Trudeau ile Macron'a çeşitli hakaretler etti. 

    'NATO tartışması kaynadı'

    Trump'ın dakikalar süren söylenmesi yüzünden kendisinin çok önemsediği NATO üyesi ülkelerin savunma harcamalarını artırması konusunda edilen sohbet de güme gitti. 

    Diğer yandan Beyaz Saray'ın 5 Aralık'ta yayımladığı BM Temsilcileriyle görüşmenin dökümünden, sadece Trump'ın NATO zirvesini 'şahane' diyerek övdüğü öğrenilebiliyor.

    Videoda ne var?

    Liderlerin videoya çekildiklerinin farkına varmaksızın ettiği gıybet, ABD Başkanı'nın beklenmedik açıklamalarıyla ortak basın toplantısının 40 dakikaya uzaması yüzünden Fransa Cumhurbaşkanı'nın sonraki randevularına gecikmesi üzerinden yürüyor.

    Macron liderlerin arasına katıldığında, Johnson "Bu nedenle mi geç kaldınız" diyor, Trudeau "40 dakikalık bir basın toplantısıydı" diye araya giriyor.

    Macron'un verdiği yanıt duyulmazken, Rutte Trump'ın imza lafını edip "Yalan haber medyası" diyor, yine Prenses Anne'ın yorumu duyulmuyor.

    Trump'ın sıradaki G7 zirvesinin Camp David'de düzenleneceğine dair sürpriz açıklamasına atıf yapan Trudeau, jestlerle "Tüm ekibinin şaşkınlıktan ağzının yere kadar açık kaldığını gördüm" diye devam ediyor, bu sırada grup dedikodunun keyfini çıkarır gözüküyor.

    Etiketler:
    başbelası, kısa, Video, Justin Trudeau, Emmanuel Macron, Donald Trump, Kanada, Fransa, ABD, BM Güvenlik Konseyi, NATO
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