‘ABD üsleri, Türkiye’den taşınması halinde Yunanistan’a yerleştirilebilir’

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili, gazetecilerin, Ankara’nın ABD askerlerini gönderme konusunu gündeme getirmesi durumunda Atina’nın ABD üslerini kabul etmeye hazır olup olmadığı sorusuna, “Her türlü tesisi yerleştirebileceğimiz ortada. Tanrıya şükür bizde yeterince var zaten” dedi.

Yetkili, “Eğer üslere servis sunup sunmayacağımızı soruyorsanız, biz NATO üyesi bir ülkeyiz ve dolayısıyla NATO’nun ihtiyaçları her zaman Yunanistan tarafından Yunan Anayasa ve mevzuatına uygun olarak karşılanabilir. ABD ile ikili ilişkilere gelince; savunma anlaşmamız var. Eğer ABD gelecekte Yunanistan’daki savunma imkanlarını daha fazla genişletmek isterse Yunan hükümet bunu olumlu bir şekilde değerlendirir” ifadelerini kullandı.

Yunan diplomat, İncirlik’te olduğu iddia edilen nükleer silahları kabul etmeye hazır olup olmadıkları sorusuna da şu yanıtı verdi: “ABD’nin bu geniş bölgede, taktik nükleer silah bulundurma imkanına sahip sadece iki üssün olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama bu silahın nerede olup olmadığını doğrulayamam. Ben bunu bilmiyorum ve doğrulamıyorum”.