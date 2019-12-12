'Boston Maratonu bombacısının' avukatları: Adil yargılanmadı, ölüm cezası bozulsun

ABD'de 2013'teki Boston Maratonu bombalamasıyla ilgili ölüm cezasına çarptırılan Cahar Çarnayev'in (Dzhokhar Tsarnaev) avukatları, federal temyiz mahkemesinde, kararın taraflı jüri tarafından verildiği, dolayısıyla adil olmadığı gerekçesiyle bozulmasını talep etti.

Bugün federal temyiz mahkemelerinin birinci dairesinde üç yargıçlı heyet, 'Boston Maratonu bombacısı' olarak bilinen Dzhokhar Tsarnaev'in adil yargılanıp yargılanmadığına dair sözlü ifadeleri dinledi.

26 yaşını süren Çeçen kökenli Tsarnaev'in katılmadığı oturumda, avukatları, 2015'te verilen ölüm cezasına, bombalamaların gerçekleştiği şehirde konuyla ilgili amansız medya yayınları ve halkın travması eşliğinde yargılama yapıldığı ve jürinin tarafsız olmadığı gerekçesiyle itiraz etti.

15 Nisan 2013'te Boston Maratonu'nun bitiş çizgisinde iki düdüklü tencere bombasının patlaması sonucu 3 kişinin ölmesi ve 264 kişinin yaralanmasının ardından, 5 gün insan avı yaşanmış, çıkan çatışmalarda 18 Nisan'da ağabey Tamerlan Tsarnaev öldürülmüş, tüm şehir korku içindeyken polis ve askerler Boston ile banliyölerini giriş-çıkışlara kapatıp ev ev arama yapmış, 19 Nisan'da kardeşi Cahar yaralı şekilde yakalanmıştı.

Bu travmanın etkisi altındaki Boston'dan çıkan ölüm cezası kararının değiştirilmesini talep eden avukatları, jüri seçimi sırasında adayların yüzde 69'unun daha yargılanmadan suçlu olduğuna inandığı bir manzarayla karşılaştıklarını belirtti.

Avukatlar "Tsarnaev suçlarının yarattığı ıstırabı hala çekmekte olan bir topluluk tarafından yargılandı. Mahkumiyet kararını veren jüri üyelerinden ikisi jüri seçimi sırasında yalan söyledi. Biri jüri seçimi süreciyle ilgili sosyal medyada paylaşımlar yaptı. Diğeri jüri başkanıydı. Sosyal medyada kurbanlar için yas tutan, polisleri öven ve Tsarnaev'e hakaret eden paylaşımlarda bulunduğunu yalanlayarak sahtekarlık yaptı. İnsan avı yapılırken, ailesiyle birlikte kurbanlardan birinin yaşadığı bölgede bulunmaktaydı" itirazlarını sundu.

168 can alan Oklahoma bombacısı Tim McVeigh'in eyalet dışında yargılanması örneğini de verdi.

ABD Adalet Bakanlığı'nın avukatları ise Tsarnaev'in adil yargılandığı, jürinin içinden seçildiği 5 milyonluk nüfusun çoğunluğunun ölüm cezasına karşı olduğu görüşünü sundu.

Boston Maratonu davası görülürken, Boston Globe gazetesinin yaptığı anket, Massachusetts eyaleti sakinlerinin üçte ikisinin Tsarnaev'e müebbet hapis cezası verilmesinden yana olduğunu ortaya koymuştu.

Bombalamanın 8 yaşındaki en küçük kurbanının ailesi, savcılara ölüm cezası seçeneğini masadan kaldırma çağrısı yapmıştı.

Saldırıyı ağabeyinin planladığı ve kendisinin onun etkisi altında hareket ettiği savunmasını yapmış olan Tsarnaev, hakkındaki 30 suçlamanın hepsinden mahkum edilmişti, bunlara komplo ve kitle imha silahı kullanmak da dahil.

ABD federal hükümeti, 2003'ten beri hiçbir ölüm cezası mahkumunu infaz etmedi. Federal hapishanelerde 62 ölüm cezası mahkumu var. Trump yönetiminin infazları yeniden başlatma kararına ABD Yüksek Mahkemesi'nden engelleme geldi.