Kayıt
21:38 12 Aralık 2019
Canlı Yayın
    Arama
    2013'te 19 yaşındayken yakalanan Dzhokhar Tsarnaev'in 2014'te yargılanma sürecinden mahkeme resmi

    'Boston Maratonu bombacısının' avukatları: Adil yargılanmadı, ölüm cezası bozulsun

    © AP Photo / Jane Flavell Collins
    ABD
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/images/104082/69/1040826922.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/abd/201912121040826947-boston-maratonu-bombacisinin-avukatlari-adil-yargilanmadi-olum-cezasi-bozulsun/

    ABD'de 2013'teki Boston Maratonu bombalamasıyla ilgili ölüm cezasına çarptırılan Cahar Çarnayev'in (Dzhokhar Tsarnaev) avukatları, federal temyiz mahkemesinde, kararın taraflı jüri tarafından verildiği, dolayısıyla adil olmadığı gerekçesiyle bozulmasını talep etti.

    Bugün federal temyiz mahkemelerinin birinci dairesinde üç yargıçlı heyet, 'Boston Maratonu bombacısı' olarak bilinen Dzhokhar Tsarnaev'in adil yargılanıp yargılanmadığına dair sözlü ifadeleri dinledi.

    26 yaşını süren Çeçen kökenli Tsarnaev'in katılmadığı oturumda, avukatları, 2015'te verilen ölüm cezasına, bombalamaların gerçekleştiği şehirde konuyla ilgili amansız medya yayınları ve halkın travması eşliğinde yargılama yapıldığı ve jürinin tarafsız olmadığı gerekçesiyle itiraz etti.

    15 Nisan 2013'te Boston Maratonu'nun bitiş çizgisinde iki düdüklü tencere bombasının patlaması sonucu 3 kişinin ölmesi ve 264 kişinin yaralanmasının ardından, 5 gün insan avı yaşanmış, çıkan çatışmalarda 18 Nisan'da ağabey Tamerlan Tsarnaev öldürülmüş, tüm şehir korku içindeyken polis ve askerler Boston ile banliyölerini giriş-çıkışlara kapatıp ev ev arama yapmış, 19 Nisan'da kardeşi Cahar yaralı şekilde yakalanmıştı. 

    Bu travmanın etkisi altındaki Boston'dan çıkan ölüm cezası kararının değiştirilmesini talep eden avukatları, jüri seçimi sırasında adayların yüzde 69'unun daha yargılanmadan suçlu olduğuna inandığı bir manzarayla karşılaştıklarını belirtti.

    Avukatlar "Tsarnaev suçlarının yarattığı ıstırabı hala çekmekte olan bir topluluk tarafından yargılandı. Mahkumiyet kararını veren jüri üyelerinden ikisi jüri seçimi sırasında yalan söyledi. Biri jüri seçimi süreciyle ilgili sosyal medyada paylaşımlar yaptı. Diğeri jüri başkanıydı. Sosyal medyada kurbanlar için yas tutan, polisleri öven ve Tsarnaev'e hakaret eden paylaşımlarda bulunduğunu yalanlayarak sahtekarlık yaptı. İnsan avı yapılırken, ailesiyle birlikte kurbanlardan birinin yaşadığı bölgede bulunmaktaydı" itirazlarını sundu.

    168 can alan Oklahoma bombacısı Tim McVeigh'in eyalet dışında yargılanması örneğini de verdi. 

    ABD Adalet Bakanlığı'nın avukatları ise Tsarnaev'in adil yargılandığı, jürinin içinden seçildiği 5 milyonluk nüfusun çoğunluğunun ölüm cezasına karşı olduğu görüşünü sundu. 

    Boston Maratonu davası görülürken, Boston Globe gazetesinin yaptığı anket, Massachusetts eyaleti sakinlerinin üçte ikisinin Tsarnaev'e müebbet hapis cezası verilmesinden yana olduğunu ortaya koymuştu.

    Bombalamanın 8 yaşındaki en küçük kurbanının ailesi, savcılara ölüm cezası seçeneğini masadan kaldırma çağrısı yapmıştı. 

    Saldırıyı ağabeyinin planladığı ve kendisinin onun etkisi altında hareket ettiği savunmasını yapmış olan Tsarnaev, hakkındaki 30 suçlamanın hepsinden mahkum edilmişti, bunlara komplo ve kitle imha silahı kullanmak da dahil. 

    ABD federal hükümeti, 2003'ten beri hiçbir ölüm cezası mahkumunu infaz etmedi. Federal hapishanelerde 62 ölüm cezası mahkumu var. Trump yönetiminin infazları yeniden başlatma kararına ABD Yüksek Mahkemesi'nden engelleme geldi. 

    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yeni gemilerin hizmete sokulduğu donanmada eski gemiler de modernize ediliyor. Rus donanması bir uçak gemisi, beş kruvazör, 13 destroyer ve 52 denizaltıdan oluşan 79 büyük gemiye sahip.
    National Interest'e göre, dünyanın en güçlü donanmaları
    Karikatür
    ABD Senatosu, Rusya’yı ‘terör sponsoru’ olarak tanıyan tasarıyı görüşecek
    İnfografik
    Askeri nakliye helikopteri Mi-38T
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet