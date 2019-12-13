Pentagon: Türkiye’nin S-400 konusunda rotasını değiştirdiğine dair hiçbir belirti yok

Hoffman, bugünkü basın brifinginde, “Onların rotayı değiştirdiğine ve farklı yönde gitmeye çalıştığına dair hiçbir belirti görmüyoruz” dedi.

“Türkiye’nin rolü, hangi yönde hareket ettiği yönündeki endişelerimizi dile getirdik” diyen Hoffman, bunun S-400 alımı ve Suriye’nin kuzeydoğusuna operasyonla ilgili olduğunu anlattı. Pentagon sözcüsü, “Farklı yönde gitmektense ABD ile çalışmalarının, NATO üzerinden çalışmalarının onlar için daha iyi olduğunu anlamalarını sağlamaya çalışıyoruz” diye ekledi.