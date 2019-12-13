ABD'nin Yunanistan Büyükelçisi: Türkiye'nin Libya mutabakatıyla öne sürdüğü gerekçeleri reddediyoruz

ABD'nin Yunanistan Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, ABD'nin Türkiye ile Libya arasında imzalanan 'Deniz alanlarının sınırlandırılması mutabakatı' konusunda Türkiye'nin argümanlarını reddettiğini açıkladı.

ANA-MPA ajansında yer alan habere göre Pyatt, mutabakat zaptı üzerinde çalışan uzmanlar Türkiye'nin kıta sahanlığı ve deniz güvenliği gerekçeleriyle öne sürdüğü iddiaları reddetti.

Pyatt ayrıca, ABD'nin Doğu Akdeniz'de 'istikrar ve işbirliğini teşvik etmekle' ilgilendiğini iddia etti.

Hafta başında Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile bir araya gelen Pyatt, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada da "Kritik ve karmaşık olan bölgede istikrarın güvencesi olan Yunanistan'ın Washington nezdinde artan önemi ve ekonomik iyileşme sürecinde yapacağımız yardımla ilgili olarak Başbakan Miçotakis'in ABD ziyareti öncesinde mükemmel bir görüşme gerçekleştirdik" ifadelerini kullanmıştı.