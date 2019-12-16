ABD Kuzey Kore’ye Seul'den seslendi: Biz buradayız, gelin şu işi bitirelim

ABD Özel Temsilcisi Stephen Biegun, Kuzey Kore’ye müzakere masasına oturma çağrısı yaptı ve ‘Biz buradayız, gelin şu işi bitirelim’ dedi.

Güney Kore'nin başkenti Seul'de bulunan ABD Özel Temsilcisi Stephen Biegun, Kuzey Kore'ye ‘Gelin şu işi bitirelim’ çağrısı yaptı. ABD'nin Kuzey Kore Özel Temsilcisinin bu açıklaması, Kuzey Kore'nin bir uydu fırlatma merkezindeki füze denemesinden bir kaç gün sonra geldi.

Kuzey Kore nükleer silahlardan arınma uzlaşması sunması için ABD’ye yıl sonuna kadar süre tanımıştı. Aynı zamanda Pyongyang, ABD’nin bu süreye uymaması durumunda bir ‘Noel hediyesi’ beklemesi gerektiğini belirtmişti.

ABD'nin Özel Temsilcisi Biegun, Pyongyang'ın açıklamalarının 'düşmanca, negatif ve çok gereksiz olduğunu' söyledi. Biegun, "ABD’nin son süresi değil, bir amacı var” dedi.

Pyongyang yönetimine ABD'yle müzakere çağrısı yapan Özel Temisilci Biegun, Kuzey Koreli mevkidaşlarına "İşimizi yapma zamanı geldi. Şu işi bitirelim. Biz buradayız ve bize nasıl ulaşabileceğinizi biliyorsunuz” çağrısını yaptı.

US envoy Stephen Biegun tells North Korea: 'Let's get this done' https://t.co/RSEOAYSGc6 — BBC News (World) (@BBCWorld) December 16, 2019

​ABD Başkanı Donald Trump, nükleer programından tamamen vazgeçmemesi halinde, Kuzey Kore'ye yönelim ambargoları kaldırmayacağını açıklamıştı. Kuzey Kore ise, ABD'nin kabul edilebilir bir teklif yapmadığını ve yeni bir yol bulacağını söylemişti.

Karşılıklı iletişim yeniden durdu

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve ABD Başkanı Donald Trump, Haziran 2018'de Singapur'da ve bu yıl başlarında Vietnam'da, nükleer silahlardan arınma görüşmeleri gerçekleştirmişti. Ayrıca, Kuzey ve Güney Kore arasındaki askerden arındırılmış bölgede geçen Haziran'da görüşmeler olmuştu. Ancak bu görüşmelerin üzerine bir gelişme yaşanmadı. Kuzey Kore kısa menzilli balistik füze denemelerine yeniden başladı.