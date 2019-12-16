Taciz ve tecavüzle suçlanan Weinstein 'mağduru oynadı': Ben öncülük ettim, işlerim unutuldu

Onlarca kadının tecavüz ve cinsel tacizle suçladığı ABD'li ünlü yapımcı Harvey Weinstein, oldukça tepki çekecek bir röportaj vererek kadınlara dair filmler konusunda ‘öncü’ olduğunu ancak yaşananlar nedeniyle ‘her şeyin içinin boşaltıldığını’ savundu. Weinstein, “İşlerim unutuldu” dedi.

Harvey Weinstein, hakkındaki tecavüz davasının öncesinde New York Post gazetesine konuştu. Röportajda hiçbir pişmanlık belirtisi göstermemesi dikkat çeken Weinstein, kadınlar için herkesten fazla çalıştığını savundu ve kendisini adeta ‘mağdur’ ilan etti.

“Unutulmuş bir adam gibi hissediyorum” diyen Weinstein, şu ifadeleri kullandı, “Tüm yapımcılardan daha fazla kadınların yönettiği ve kadınları anlatan filmler yaptım. 30 yıl öncesinden söz ediyorum. Şimdiden, bunun rağbet gördüğü bir zamandan bahsetmiyorum. İlk ben yaptım. Ben öncülük ettim. Olanlar nedeniyle her şeyin içi boşaltıldı. İşlerim unutuldu.”

Harvey Weinstein, buna örnek olarak kendisini suçlayan isimlerden Gwyneth Paltrow’u işaret etti.

Weinstein, 2003 yılında ‘View from the Top’ (Zirveye Tırmanış) filmi için Paltrow’a 10 milyon dolar ödediğini söyleyerek, bunun o dönemde erkek oyuncuların aldığından yüksek bir rakam olduğunu belirtti.

Bugüne kadar aralarında 30'dan fazla oyuncunun olduğu 70'ten fazla kadın Harvey Weinstein'i tecavüz, cinsel taciz ve saldırıyla suçlamıştı.

Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow ve Salma Hayek gibi ünlü Hollywood isimlerinin Weinstein hakkındaki cinsel taciz iddialarını ortaya atması sosyal medyada #MeToo (SenDeAnlat) diye bilinen ve kadınları cinsel taciz karşısında susmamaya çağıran bir ifşa kampanyasına dönüşmüştü.

Weinstein son olarak kendisini taciz ve tecavüzle suçlayan yaklaşık 70 kadınla geçici olarak 25 milyon dolarlık bir uzlaşmaya vardığı haberleriyle gündeme gelmişti.

67 yaşındaki Weinstein halen New York'ta tutuksuz yargılanıyor.