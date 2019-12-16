Pentagon kaynağından İncirlik açıklaması: Türkiye'yi yapıcı politikaya teşvik ederek diyalog kurmaya çalışıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gerekirse İncirlik Üssü’nün kapatılabileceğini söylemesinin ardından Sputnik’e konuşan bir Pentagon kaynağı, Türkiye ile ilişkilerini korumak için çaba gösterdiklerini ifade etti. Kaynağa göre, Washington Türkiye’yi S-400 ve Suriye konusunda daha yapıcı bir politikaya teşvik ederek diyalog kurmaya çalışıyor.

Sputnik’e konuşan bir ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) kaynağı, "Türkiye’deki güçlerimizi NATO müttefikimiz, stratejik partnerimiz olan bu ülkenin korunmasına yardım etmeye, çalışmaya yönelik on yıllardır var olan sorumluluğumuzun sembolü olarak görüyoruz" dedi.

Kaynak, Washington'ın Türkiye'yi S-400, Suriye ve fikir ayrılıklarının bulunduğu başka konularda daha yapıcı politikaya teşvik ederek diyalog kurmaya çalıştığını ifade etti.

ATV ve A Haber ortak canlı yayınına katılarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Kongresi'deki Ermeni Soykırımı kararına tepki göstererek, İncirlik Hava Üssü'nün ABD'nin kullanımına kapatılabileceğini söylemişti.