Pompeo'dan Mesut Özil'e 'Uygur Türkleri' konusunda destek

Bakan Pompeo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Arsenal'de oynayan futbolcu Özil'in, Çin'e yönelik tepkisini paylaştığını belirtti.

Pompeo, Özil ve Arsenal'in Twitter hesaplarını alıntıladığı paylaşımında, "Çin Komünist Partisi'nin propaganda kuruluşları Mesut Özil'i ve Arsenal'i tüm sezon boyunca sansürleyebilir fakat hakikat üstün gelir. Çin Komünist Partisi Uygurlara ve diğer dini azınlıklara yönelik ağır insan hakları ihlallerini saklayamaz" ifadelerini kullandı.

China’s Communist Party propaganda outlets can censor @MesutOzil1088 and @Arsenal’s games all season long, but the truth will prevail. The CCP can’t hide its gross #HumanRights violations perpetrated against Uighurs and other religious faiths from the world. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 17, 2019

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Özil, Batı medyasında 'Doğu Türkistan' haberleri yapılırken, Müslüman dünyasının buna sessiz kaldığını belirtmişti.

Çin Merkez Televizyonu da (CCTV) Özil'in bu tepkisi karşısında Arsenal-Manchester City maçını yayından kaldırmıştı.