ABD Senatosu, Kuzey Akım-2’ye yönelik yaptırımları içeren bütçeyi onayladı

ABD Senatosu, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattına yönelik yaptırımları içeren 738 milyar dolarlık savunma bütçesini onayladı. Belgede ayrıca Ukrayna’ya 300 milyon dolarlık yardım kalemi de yer alıyor.

ABD Senatosu’nda yapılan oylamanın sonuçları, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattına yönelik yaptırımları ve Ukrayna’ya 300 milyon dolarlık yardım içeren toplam 738 milyar dolarlık savunma bütçesinin onaylandığını ortaya koydu.

Bu aşamadan sonra belgenin, ABD Başkanı Donald Trump’ın onayına sunulması gerekiyor. Trump, onaylanan bütçeyi beklemeksizin imzalamaya hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD’nin savunma bütçesi, çeşitli alanlarda ‘Rusya’ya karşı koyma’ fonunu, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattına yönelik yaptırımları ve Ukrayna’ya 300 milyon dolarlık yardım kalemini içeriyor.

Ukrayna, Rus doğalgaz geçişinden elde edilen gelirleri kaybetme korkusuyla Kuzey Akım-2’ye aktif olarak karşı çıkıyor. Aralarında Polonya, Letonya, ve Litvanya’nın da olduğu bir dizi Avrupa ülkesi ve Avrupa Birliği’ne kendi sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatını yapmak isteyen ABD projeye karşı duruş sergiliyor.

Projeye karşı çıkanlar, projenin politik olduğunu ve Avrupa’nın enerji güvenliğini tehdit ettiğini savunuyor.