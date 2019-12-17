Trump'tan 'azil' açıklaması: Amerikan demokrasisini çökerten bir darbe girişimidir

ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye yazdığı mektubunda hakkındaki azil soruşturmasını 'Amerikan demokrasisini çökerten bir darbe girişimi' olarak değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, hakkında Demokratlar tarafından yürütülen azil soruşturmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

5 sayfadan oluşan mektubunda Trump, soruşturmayı 'Amerikan demokrasisini çökerten bir darbe girişimi' olarak niteleyerek, Demokrat Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye hitaben "Tarih seni merhametsizce yargılayacak" ifadelerini kullandı.

17. yüzyılda meydana gelen ve ABD tarihinde 'kara bir sayfa' olarak değerlendirilen Salem cadı mahkemelerindeki yargılamalara atıfta bulunan Trump, azil sürecinin bundan bile daha az haklı olduğunu belirtti.

Trump, Demokratlara hitaben şunları kaydetti:

"Amerika'nın seçimlerine müdahale eden sizsiniz. Amerikan demokrasisini çökerten sizsiniz. Adaleti engelleyen sizsiniz. Kendi bencil, kişisel, politik ve partizan kazancınız için cumhuriyetimize acı ve ızdırap çektiren sizsiniz."

ABD Başkanı, "Yüksek konumdaki az sayıda insan bu teste katlanmış ve geçmiş olabilir. Ailemin harika ve sevgi dolu fertlerine verdiğiniz büyük zarar ve ziyanın farkında değilsiniz, umurunuzda değil" diye ekledi.

The whole Trump impeachment letter to Peolosi is wild but here's your faith angle: https://t.co/ijV99TJT6Y pic.twitter.com/i6z2r6Cp7z — Chris Crawford (@CrawfordStuff) December 17, 2019

ABD Temsilciler Meclisi'nin Adalet Komitesi, dün Trump'a yönelik 658 sayfalık azil raporunu açıklamıştı.

Raporda, Trump'ın azline gerekçe olabilecek suçlamalar sıralanırken, Kongre üyelerinin bir an önce durumu gündemlerine alması çağrısı yapılmıştı.

Trump'a yönelik 'görevini kötüye kullanma' ve 'Kongre'nin işlemesini engelleme' başlıklarından oluşan azil maddelerinin komitede kabul edildiği anımsatılan raporda, "Bunlar bir araya geldiğinde, azil maddeleriyle Başkan Trump, kendi kişisel ve siyasi çıkarlarını ulusal güvenliğimizin, özgür ve adil seçimlerimizin ve kuvvetler ayrılığı sistemimizin üzerine koymakla suçlanıyor" ifadeleri kullanılmıştı.

Raporda ayrıca, "Trump, görevini kötüye kullanmıştır ve önü alınmazsa bunu sürdürecektir" denilmişti.