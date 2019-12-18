ABD'de Cumhuriyetçilerden Demokratlara azil davasında şahit resti

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, Senato'da yaptığı konuşmada, Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer'in kendisine gönderdiği ve Trump'ın azline yönelik Senato'da kurulacak bir mahkemede bazı şahitlerin dinlenmesine yönelik talepte bulunduğu mektuba yanıt verdi.

Talebi reddettiklerini belirten McConnell, "Biz azil soruşturması yapmıyoruz. Biz yargılama yapıyoruz. Temsilciler Meclisi böyle bir yola girdi ve soruşturmayı yapmak onların görevi. Eğer gerekli tanıkları dinlemedilerse bu onların başarısızlığıdır" diye konuştu.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'ndeki kamuya açık oturumlar 13-21 Kasım'da yapılmış, Komite daha sonra 300 sayfalık rapor hazırlayarak Adalet Komitesi'ne göndermişti.

Adalet Komitesi, cuma günü 'görevi kötüye kullanmak' ve 'Kongre'nin işleyişini engellemek" başlığından oluşan azil maddelerini onaylamıştı.

Azil maddelerinin yer aldığı dava taslağı, Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nun salt çoğunluğunun oyunu alması durumunda Cumhuriyetçilerin çoğunlukta bulunduğu Senato'ya gidecek.