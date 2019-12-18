ABD Başkanı Trump’ın azil süreci için toplantı başladı

ABD’de Temsilciler Meclisi, Başkan Trump hakkındaki azil oylaması için toplandı. Toplantının ardından bu gece saat 02.00’de oylama yapılacak. Oylamadan Trump’ın aleyhine bir karar çıkması bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump hakkında ABD Temsilciler Meclisi saat 17.00’de usul tartışmaları için toplandı. Usul oylamasının ardından Donald Trump hakkındaki suçlamaları içeren iki madde görüşülecek. Tartışma 6 saat sürecek.

Türkiye saatiyle gece yarısı sona erecek tartışmanın sonrasında maddelerin oylanmasına geçilecek. Oylama işleminin gece 02.00’de yapılması planlanıyor.

ABD Başkanı Trump görevi kötüye kullanmak ve Kongre'yi engellemekle suçlanıyor. Azil maddelerinin kabul edilmesi için salt çoğunluk yani yüzde 51 oy oranı yetiyor.

Temsilciler Meclisi'nde Demokratlar çoğunlukta olduğu için Trump’ın azil sürecinin kabul edileceği belirtiliyor.

Ancak Trump’ın görevden alınıp alınmamasına Senato karar verecek. Bu durumda ise Senato'da Cumhuriyetçiler çoğunlukta olduğu için azil kararının çıkması beklenmiyor.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'den eski Başkan Yardımcısı ve Demokrat başkan aday adayı Joe Biden ile ilgili yolsuzluk soruşturması açmayı istediği iddiaları nedeniyle kanuna aykırı davrandığı gerekçesiyle ABD Başkanı hakkında Trump azil soruşturması başlatılmıştı.