Trump'ın azline yönelik suçlama dosyaları, yargılama için Senato'ya gönderildi

ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda onaylanmasının ardından yargılama için Senato'ya gönderilen maddelerden 'görevi kötüye kullanma' suçlaması Temsilciler Meclisi'ndeki oylamada 197 'hayır'a karşı 230 'evet'le; 'Kongre'nin engellenmesi' suçlamasında da 198 'hayır'a karşı 229 'evet'le yeterli oy sayısına ulaşıldı.
Oylamalarda tüm Cumhuriyetçi vekiller 'hayır' oyu verirken, ilk oylamada 2, ikinci oylamada ise 3 Demokrat vekilin 'hayır' oyu vermesi dikkat çekti.
Maddelerin yer aldığı dava dosyası, yargılama ve Trump'ın azline yönelik nihai kararın verilmesi için Senato'ya gönderildi.
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