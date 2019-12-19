ABD Temsilciler Meclisi'nde kendisinin azli için ortaya atılan iki maddenin onaylanıp Senato'ya gönderilmesi sırasında Michigan'da seçim mitingi düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump, "Sizi bilmem ama ben çok eğleniyorum, gerçekten azil olmuşum gibi hissettirmiyor değil mi?" ifadelerini kullandı.

ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulu, Başkan Donald Trump'a yönelik 'görevin kötüye kullanılması' ve 'Kongre'nin işleyişini engellemek' başlıklarından oluşan azil maddelerini görüşmek ve oylamak üzere toplandı. Azil, yapılan oylamada 197 'hayır'a karşı 230 'evet'le kabul edildi.

Başkan Trump'ın destekçileri ise, Michigan'da azil karşıtı gösteri için bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada 3 Demokrat temsilcinin taraf değiştirerek kendisi lehine oy kullandığını söyleyen Trump, "Bu kanunsuz azil süreci Demokrat Parti’nin siyasi intiharıdır. Onlar azil edilmeli, her biri" ifadesini kullandı.

Trump, "Sizi bilmem ama ben çok eğleniyorum. Gerçekten azil olmuşum gibi hissettirmiyor değil mi? Bu ülke daha önce olduğundan çok daha iyi durumda. Hiçbir yanlış yapmadık. Cumhuriyetçiler arasında daha önce hiç olmadığı kadar destek alıyoruz" ifadesini kullandı.

"It doesn't really feel like we're being impeached," said Pres. Trump at his Michigan campaign rally, moments before becoming the third president in U.S. history to be impeached. https://t.co/O9l3h6v4WW pic.twitter.com/EsrEyeCl5l — ABC News (@ABC) December 19, 2019

Miting alanındaki çok sayıda Trump destekçisi ise, "4 yıl daha" sloganları atarak ABD Başkanı’na destek oldu.

Öte yandan, Trump'ın mitingi esnasında "Kovuldun" pankartı açan Trump karşıtlarının da miting salonundan yuhalamalar eşliğinde çıkarıldığı görüldü.

Trump's speech is interrupted by protesters who unfurl a banner reading, "DON THE CON. YOU'RE FIRED." pic.twitter.com/lVpcT5NdK2 — Aaron Rupar (@atrupar) December 19, 2019

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