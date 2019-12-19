ABD'de asgari sigara alım yaşı 18'den 21'e çıkarılıyor

ABD Kongresi, ülkedeki gençler arasında sigara ve e-sigara kullanımının artmasına karşı sunulan teklife onay verdi.

Senato'da yapılan oylamada, ülke genelinde minimum tütün ve e-sigara alım yaşı 18'den 21'e çıkarılması kararının yer aldığı genişletilmiş bütçe tasarısı 23 'hayır'a karşı 71 'evet' oyuyla kabul edildi.

Başkan Donald Trump'ın tasarıyı imzalaması bekleniyor, çünkü aynı zamanda tasarıda Trump'ın ABD-Meksika sınır duvarının da yer aldığı bir dizi girişim için de fon ayrılıyor.

Karar, gelecek yıl yürürlüğe girecek.

ABD'nin 50 eyaletinden 19'u halihazırda sigara satışında asgari yaşı 21 olarak belirlemişti.