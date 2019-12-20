Kayıt
02:40 20 Aralık 2019
Canlı Yayın
    Arama

    ABD'nin ilk başörtülü vekili Omar: Türkiye’nin Suriye'de kimyasal silah kullanıp kullanmadığı araştırılsın

    © AFP 2019 / Brendan Smialowski
    ABD
    URL'yi kısaltın
    0 04
    Abone ol
    https://cdntr2.img.sputniknews.com/images/103995/64/1039956473.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/abd/201912201040878071-abdnin-ilk-basortulu-vekili-omar-turkiyenin-suriyede-kimyasal-silah-kullanip-kullanmadigi/

    ABD Temsilciler Meclisi'nin ilk başörtülü üyesi Ilhan Omar, ülkesinin Dışişleri Bakanlığı’na Türkiye’nin Suriye’de yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı sırasında sivillere karşı kimyasal silah kullanıp kullanılmadığını araştırması çağrısında bulundu.

    © Sputnik / Yurdagül Şimşek
    Akar: Uluslararası hukuk ve anlaşmalar ile yasaklanan hiçbir mühimmatı veya kimyasal silahı kullanmadık, kullanmayız
    Kongre’nin ilk Müslüman kadın üyelerinden biri olan Demokrat Partili Minnesota milletvekili Omar, bu talebini ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’ye yazdığı mektupta dile getirdi. Omar mektubunda, "ABD’nin bir NATO müttefikinin Kürt sivilleri beyaz fosforla kasıtlı olarak hedef alıp almadığını tespit etmesinin aciliyet taşıdığını" söyledi.

    VOA'nın haberine göre, Ilhan Omar’ın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, uluslararası örgütler ve Suriye’nin kuzeyinde sahadaki gözlemcilerin 16 Ekim’de Türk askerlerinin beyaz fosfor kullandığını iddia ettikleri hatırlatıldı. Açıklamada, “Eğer bu iddialar doğruysa bu bir savaş suçu ve insanlığa karşı suçtur” ifadesi kullanıldı.

    Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nün durumu takip ettiğini belirttiğine ancak tam kapsamlı bir soruşturma açmadığı ifade edilen açıklamada, Kongre üyeleri olarak, ABD’nin iddia edilen kimyasal saldırı hakkında hangi bilgilere sahip olduğunu ele almak üzere brifing verilmesini istedikleri vurgulandı.

    'UCM soruşturması dahil, suçluların sorumlu tutulması' talebi

    © AFP 2019 / Brendan Smialowski
    Ilhan Omar, 'soykırım oylamasında' çekimser oy verdiğini açıkladı: Siyasi mücadelede sopa olarak kullanılmamalıdır
    Mektupta Dışişleri Bakanlığı’na da iddialarla ilgili tam, tarafsız ve çok boyutlu bir soruşturma yürütmesi çağrısı yapıldı. “Eğer saldırının yerel ya da uluslararası yasaları ihlal ettiği tespit edilirse, Kongre üyeleri BM Güvenlik Konseyi’nden olası bir karar ve Uluslararası Ceza Mahkemesi Soruşturması dahil suçluların sorumlu tutulmasını talep ediyor” denildi.

    Ilhan Omar’ın öncülük ettiği girişim neticesinde kaleme alınan mektupta, Temsilciler Meclisi’nde Dışişleri Komisyonu Afrika, Küresel Sağlık, Küresel İnsan Hakları ve Uluslararası Örgütler Alt Komitesi Başkanı Kongre üyesi Karen Bass, Juan Vargas ve Sheila Jackson Lee’nin de imzası bulunuyor.

    'Olayla ilgili 'Bu konuyu inceliyoruz' demek uygun bir yanıt değil'

    ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu’nda verdiği ifadede iddialara dair, 'konuyu inceliyoruz' açıklamasında bulunmuştu. Bu yanıta ilişkin de değerlendirmelerde bulunan 4 milletvekili mektuplarında, “Bu iddiaların ciddiyetini düşünerek, basitçe ‘bu konuya bakıyoruz’ demek uygun bir yanıt olmaktan çok uzak” ifadesini kullandı.

    Söz konusu iddialara dair açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Biz, uluslararası hukuk ve anlaşmalar ile yasaklanan hiçbir mühimmatı veya kimyasal silahı kullanmadık, kullanmayız" demişti.

    Ayrıca Akar, "Bizim askerimizin karşıdan ateş gelmeden, karşısında teröristi görmeden ateş etmesi mümkün değil. Masum insanlara ateş edilmesi asla söz konusu değildir. Bir de ‘kimyasal silah' yalanı ortaya attılar. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde kimyasal silah yok" ifadelerini kullanmıştı.

    Milli Savunma Bakanlığından ise "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarısına gölge düşürmek isteyen çevrelerin "kimyasal silah kullanıldığı"na yönelik iddiaları tamamen gerçek dışıdır" açıklaması yapılmıştı.

     

    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Ankara'da yoğun sis
    Karikatür
    'ABD, Kuzey Akım-2'ye yönelik önlemlerin fayda etmeyeceğini kabul etti'
    İnfografik
    Askeri nakliye helikopteri Mi-38T
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet