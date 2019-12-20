ABD'nin ilk başörtülü vekili Omar: Türkiye’nin Suriye'de kimyasal silah kullanıp kullanmadığı araştırılsın

Kongre’nin ilk Müslüman kadın üyelerinden biri olan Demokrat Partili Minnesota milletvekili Omar, bu talebini ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’ye yazdığı mektupta dile getirdi. Omar mektubunda, "ABD’nin bir NATO müttefikinin Kürt sivilleri beyaz fosforla kasıtlı olarak hedef alıp almadığını tespit etmesinin aciliyet taşıdığını" söyledi.

VOA'nın haberine göre, Ilhan Omar’ın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, uluslararası örgütler ve Suriye’nin kuzeyinde sahadaki gözlemcilerin 16 Ekim’de Türk askerlerinin beyaz fosfor kullandığını iddia ettikleri hatırlatıldı. Açıklamada, “Eğer bu iddialar doğruysa bu bir savaş suçu ve insanlığa karşı suçtur” ifadesi kullanıldı.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nün durumu takip ettiğini belirttiğine ancak tam kapsamlı bir soruşturma açmadığı ifade edilen açıklamada, Kongre üyeleri olarak, ABD’nin iddia edilen kimyasal saldırı hakkında hangi bilgilere sahip olduğunu ele almak üzere brifing verilmesini istedikleri vurgulandı.

'UCM soruşturması dahil, suçluların sorumlu tutulması' talebi

Mektupta Dışişleri Bakanlığı’na da iddialarla ilgili tam, tarafsız ve çok boyutlu bir soruşturma yürütmesi çağrısı yapıldı. “Eğer saldırının yerel ya da uluslararası yasaları ihlal ettiği tespit edilirse, Kongre üyeleri BM Güvenlik Konseyi’nden olası bir karar ve Uluslararası Ceza Mahkemesi Soruşturması dahil suçluların sorumlu tutulmasını talep ediyor” denildi.

Ilhan Omar’ın öncülük ettiği girişim neticesinde kaleme alınan mektupta, Temsilciler Meclisi’nde Dışişleri Komisyonu Afrika, Küresel Sağlık, Küresel İnsan Hakları ve Uluslararası Örgütler Alt Komitesi Başkanı Kongre üyesi Karen Bass, Juan Vargas ve Sheila Jackson Lee’nin de imzası bulunuyor.

'Olayla ilgili 'Bu konuyu inceliyoruz' demek uygun bir yanıt değil'

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu’nda verdiği ifadede iddialara dair, 'konuyu inceliyoruz' açıklamasında bulunmuştu. Bu yanıta ilişkin de değerlendirmelerde bulunan 4 milletvekili mektuplarında, “Bu iddiaların ciddiyetini düşünerek, basitçe ‘bu konuya bakıyoruz’ demek uygun bir yanıt olmaktan çok uzak” ifadesini kullandı.

Söz konusu iddialara dair açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Biz, uluslararası hukuk ve anlaşmalar ile yasaklanan hiçbir mühimmatı veya kimyasal silahı kullanmadık, kullanmayız" demişti.

Ayrıca Akar, "Bizim askerimizin karşıdan ateş gelmeden, karşısında teröristi görmeden ateş etmesi mümkün değil. Masum insanlara ateş edilmesi asla söz konusu değildir. Bir de ‘kimyasal silah' yalanı ortaya attılar. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde kimyasal silah yok" ifadelerini kullanmıştı.

Milli Savunma Bakanlığından ise "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarısına gölge düşürmek isteyen çevrelerin "kimyasal silah kullanıldığı"na yönelik iddiaları tamamen gerçek dışıdır" açıklaması yapılmıştı.