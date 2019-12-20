ABD’de Demokrat Parti'den RT ve Sputnik’ten uzak durma tavsiyesi

ABD'de Demokrat Parti Ulusal Komitesi, internette dezenformasyona yönelik tavsiyelerini sıraladığı açıklamasında propagandacı olarak tanımladığı Russia Today (RT) ve Sputnik’ten kaçınılması gerektiğini ileri sürdü.

ABD’de Demokrat Parti Ulusal Komitesi, RT ve Sputnik’i propagandacı olarak niteleyerek, bu kuruluşlardan uzak durulması gerektiği açıklaması yaptı.

Açıklamada “Sizi manipüle etmelerine izin vermeyin. RT ve Sputnik gibi propagandacı yayın kuruluşları konusunda dikkatli olun ve Rus propagandaları konusunda kendinizi eğitin” ifadeleri kullanıldı.

Diğer yandan Demokrat Parti, George Orwell’ın 1984 isimli romanı ve ABD Adalet Bakanlığı’nın Rusya’nın 2016 seçimlerine müdahale ettiği iddialarına dair raporunun okunması önerildi.

ABD ve diğer Batı ülkelerinde Rus basınına karşı bir tutum sergileniyor ve bu kuruluşlar sıklıkla yasaklarla karşılaşıyor. Daha önce Russia Today (RT) ABD'de yabancı ajan kanunu kapsamına alınmış ve bu çerçevede RT'den gazetecilerin ABD Kongresi'ne girmesi yasaklanmıştı.