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21:09 20 Aralık 2019
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    Mark Milley, Mark Esper

    ABD Savunma Bakanı Esper'den Türkiye açıklaması

    © REUTERS / YURI GRIPAS
    ABD
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    ABD Savunma Bakanı Mark Esper, kabiliyetli bir ordusu olan Türkiye'nin uzun yıllardır ABD müttefiki olduğunu vurgulayarak, "Onları NATO ittifakına yaklaştırmamız lazım" dedi.

    © REUTERS / POOL
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    Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile Pentagon'da ortak basın toplantısı düzenleyen Esper, "Türkiye uzun yıllardır önemli bir NATO ortağı. Kore'den Afganistan'a kadar bizimle savaştılar. Mevkidaşımla (Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar) rutin olarak görüşüyorum. S-400'leri kabul ettiler bu da F-35'leri almayacaklar demektir" diye konuştu.

    İncirlik üssüne yönelik medyada çıkan açıklamaları konusunda ise Esper, "Bunun nedeni nedir ve ne kadar ciddi olduklarını anlamak için görüşmem gerekiyor. Görüşümüz şudur, onları NATO ittifakına yaklaştırmamız gerekir. Çünkü kabiliyetli bir orduları var ve uzun yıllardır müttefikimizler" ifadelerini kullandı.

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    Suriye’de daha ne kadar kalacaklarına ilişkin soruya yanıt veren Esper, ABD’nin Suriye’deki hedefinin IŞİD'in ülkede yerel güçlerce kontrol altına alınmasını sağlamak ve diğer ABD müttefiklerinin bu amaca katkı sağlamasını temin etmek olduğunu söyledi.

    Ulusal savunma strateji belgesinde ABD için önceliğin, Çin ve Rusya ile rekabet olduğunun ifade edildiğini hatırlatan Esper, şunları kaydetti:

    "Ulusal Savunma Stratejimiz bizim şu anda büyük güç rekabetinde olduğumuzu söylüyor. Bizim başlıca rakiplerimiz Çin ve daha sonra ise Rusya. Dolayısıyla benim amacım Suriye olsun veya Afganistan olsun, asker sayımızı buralardan düşürüp ülkeye getirip daha büyük görevler için tekrar eğitmek veya onları Hint-Pasifik bölgesine konuşlandırmaktır. Bu benim ana amacımdır."

    Milley: Taliban teslim olmayacaktır

    Amerikan medyasına yer alan ve ABD ordusunun Afganistan savaşına ilişkin gerçekleri çarpıttığına yönelik sorular hakkında da Milley, Afganistan'daki durumun karmaşık olduğunu ve orada bulunma amaçlarının ABD'ye yönelik 11 Eylül saldırılarına benzer bir saldırının gelmesini engellemek olduğunu iddia etti.

    Milley Taliban ile mücadeleye ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

    © AFP 2019 / Romeo Gacad
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    "Taliban’a karşı rasyonel mantıklı bir zafer şansımızın olmayacağını yıllardır ifade ediyoruz. Taliban'la Tokyo Körfezinde (Japonya’nın 2. Dünya Savaşında teslim olduğuna dair) Missouri Savaş Gemisinde teslim bildirgesi imzalama gibi bir şey olmayacağını biliyorduk. Başkan Bush 2001'de Noel öncesinde yaptığı açıklamada bunu ifade etmişti ve bu cümle halen doğru. Dolayısıyla Afganistan’da Taliban’la tek bir çözüm yolu var. Afganların kendi aralarında bir çözümü olmak zorunda".

    ABD’nin atom bombası saldırısı sonrasında Japonya Dışişleri Bakanı Mamoru Shigemitsu, Tokyo körfezinde bulunan ABD Savaş Gemisi Missouri’ye çıkmış ve Japon İmparatorluğunun teslim olduğuna dair "Teslim Bildirgesi’ni" imzalamıştı.

    Taliban ile Afgan güçleri arasındaki savaşın stratejik bir çıkmaza gittiğini belirten Milley, Taliban’ın ülke içinde Afgan halkından destek aldığı ve Pakistan’da belirli bölgeleri güvenli alan haline getirdiği sürece Afgan kuvvetlerince alt edilemeyeceğini söyledi.

    Etiketler:
    Mark Milley, Taliban, Afganistan, F-35, S-400, NATO, Mark Esper, ABD
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