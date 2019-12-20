Haziran ayında yaşanan olayın ardından gözaltına alınan şahıs hakkında LGBTQ bayrağını yaktığı gerekçesiyle nefret suçu işlemek suçundan 15 yıl hapis cezası kararı uygulandı.
Zanlı ayrıca, patlayıcı ve yanıcı maddeleri ihtiyatsızca kullanmak suçundan 1 yıl, taciz suçundan ise 30 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Edinilen bilgilere göre saldırganın yaktığı bayrak, bir kulübün önünde yanar halde bulundu.
Martinez polise verdiği ifadesinde homoseksüelliğe karşı olduğu için bayrağı indirip ateşe verdiğini itiraf etti.
LGBTQ bayrağı yakan kişiye 15 yıl hapis: 'Bu benim için bir onur, Tanrı benim tarafımda' demişti https://t.co/jLfJq7vOS1 pic.twitter.com/JU0vzOUXlF— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 20, 2019
Suçlamalara karşı çıkıp çıkmayacağı sorulduğunda ise zanlı, “Hayır, ben suçluyum, söylendiği şekilde suçluyum. Bunu canlı yayında söylüyorum. Bilerek, isteyerek, kasten bunu yaptım. Onların onurunu yaktım, bu kadar basit” demiş ve ‘inançlı olmayanların bile’ ona hak verdiğini iddia etmiş, “Silahlara ihtiyacım yok, Tanrının ruhu benim tarafımda” ifadelerini kullanmıştı.
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