Öğrenciler olayın yaşanmasının hemen ardından durumu okul yönetimine bildirdi. Okul müdürü Peter Haviland öğretmenin kimliğini açıklamasa da, ‘esrar kullanımı tartıştığı sınıfta öğrencilerin önünde esrar içerken görüldüğünü’ doğruladı.
Yerel medyaya konuşan bir yakını, öğretmenin kimliğinin Jason Arundale olduğunu bildirdi. Arundale’in isminin yayınlanmasını istemeyen yakını, öğretmenin beyin kanseri rahatsızlığı olduğunu söyledi.
Yerel polis ise olayın soruşturulmakta olduğunu bildirdi.
Derste esrar içen lise öğretmeni görevden alındı https://t.co/9xUDtPYkup pic.twitter.com/WYyDxm5tzt— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 20, 2019
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