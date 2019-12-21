Türkiye - Libya anlaşmasına ABD'den yorum: Yararsız ve kışkırtıcı

Türkiye'nin Libya ile güvenlik anlaşmasını onaylamasıyla ilgili ABD'den gelen açıklamada 'yararsız ve kışkırtıcı' ifadeleri kullanıldı.

Türkiye ile Libya arasında güvenlik ve askeri iş birliği mutabakat muhtırasının onaylanmasına ilişkin kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesinin ardından ABD'den bir açıklama yapıldı.

Reuters haber ajansına konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, Ankara ve Trablus arasındaki işbirliğini 'yararsız ve kışkırtıcı' olarak tanımladı.

Türkiye ile Libya arasındaki anlaşmanın ABD bakış açısından bir endişe olduğunu söyleyen yetkili "Akdeniz'de daha fazla istikrarsızlık yaratmanın zamanı değil" dedi.

Tarafsızlık vurgusu

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Hafter güçlerini destekleyen Rus güçlerinin sayısının artmasıyla Libya'daki çatışmaların yoğunlaşmasından endişe duyduklarını belirtti.

ABD'nin Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni tanımaya devam ettiğini söyleyen yetkili Washington'ın çatışmada taraf tutmadığını belirtti ve Libya'daki taraflara tansiyonun düşürülmesi çağrısı yaptı.