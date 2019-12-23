ABD'de ev partisinde silahlı kavga: 13 kişi yaralandı

ABD'nin Chicago kentinde bir evde düzenlenen partide 13 kişi silahla yaralandı.

Polis yetkilileri, Chicago'nun South Side bölgesinde bir evde gerçekleştirilen partide çıkan tartışma üzerine silahla ateş açıldığını kaydederek 13 kişinin yaralandığını bildirdi.

Yaralılardan dördünün durumunun ağır olduğunu belirten yetkililer, olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını ifade etti.