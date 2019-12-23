Trump: Demokratlar azil maddelerini Senato'ya göndermeyerek anayasayı ihlal ediyor

ABD Başkanı Donald Trump, Florida'da katıldığı bir etkinlikte hakkındaki azil maddelerinin Temsilciler Meclisi'nde onaylanmasına rağmen hala Senato'ya gönderilmemesine sert tepki gösterdi. Bu durumun 'adaletsizce' olduğunu vurgulayan Trump, Pelosi'nin elinde 'ciddi malzeme' olmadığı için böyle bir yol seçtiğini savundu.

Pelosi'ye 'çılgın Nancy' nitelendirmesinde bulunan Trump, "Demokratlar azil maddelerini Senatoya göndermeyerek, anayasayı ihlal ediyor" diye konuştu.

'Demokratların davası öldü'

Trump, Twitter hesabından da yaptığı açıklamada, "Çılgın Nancy, Cumhuriyetçilerin elindeki Senato'ya azil sahtekarlığıyla ilgili kuralları dikte etmeye çalışıyor. Ancak Demokratların elindeki Temsilciler Meclisi'nde hiçbir avukat ya da şahide izin vermeyerek tüm yargı sürecini yok saydılar" görüşünü paylaştı.

Demokratların her şeyin bitmesini istediğini vurgulayan Trump, "Demokratların davası öldü, anket sonuçları çok kötü" değerlendirmesinde bulundu.

The Democrats and Crooked Hillary paid for & provided a Fake Dossier, with phony information gotten from foreign sources, pushed it to the corrupt media & Dirty Cops, & have now been caught. They spied on my campaign, then tried to cover it up - Just Like Watergate, but bigger! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 22, 2019

Trump, Demokratların 2016'daki başkan adayı Hillary Clinton ve Demokratların kendisi hakkındaki 'sahte bir dosya' için para ödediklerini savunarak, "Demokratlar ve Hillary benim kampanyamda casusluk yaptı ve bunun üstünü örtmeye çalışıyor. Aynı Watergate skandalı gibi ama bu daha da büyüğü" ifadelerini kullandı.