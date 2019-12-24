'Trump yönetimi Türkiye'ye yönelik S-400 yaptırımlarına karşı'

ABD medyasında Başkan Donald Trump yönetiminin, Türkiye'ye Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımıyla ilgili yaptırım uygulanmasına karşı olduğu ve bu yönde adım atmak için Beyaz Saray'a baskı yapan siyasilerle mücadeleye girdiği belirtildi.

Trump yönetimi, Türkiye'ye Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımıyla ilgili olarak yaptırım uygulanmasında ısrarcı olan vekillerle mücadeleye girdi.

Daily Beast'e göre ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Senato'ya gönderilen 6 sayfalık bilgi notunda, geçen haftalarda Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde kabul edilen ve Türkiye'ye yönelik yaptırım öngören tasarıya ilişkin çekinceler ifade edildi.

Belgede, daha fazla ihracat kısıtı getirilerek Türkiye'nin S-400 alımından ötürü cezalandırılmasına karşı çıkıldı.

'Türkiye, silah ticaretinde Rusya'ya yakınlaşabilir'

İlave önlemlerin karşılıklı silah ticaretini durdurabileceği belirtilen belgede, bunun Türkiye'yi NATO'nun aleyhine olacak şekilde Rusya'ya daha çok yakınlaştıracağı savunuldu.

Belgede, "NATO'nun kolektif savunmasını etkileyen birincil başlıklardan biri olan silah tedariğinin kesilmesi, Türkiye'yi Rusya ile ittifak yapmaya itebilir" ifadeleri yer aldı.

Ayrıca belgede bu durumunun, Türkiye'nin NATO bünyesinde 'parya' muamelesi görmesine neden olacağı kaydedilerek, "Bu, Rusya'nın parlatmak ve suaistimal etmek istediği anlatıyı besler" denildi.