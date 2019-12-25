ABD'li Noel Baba: Çaldığı paraları 'Mutlu Noeller' diye bağırarak havaya saçtı

ABD’nin Colorado eyaletinde Noel öncesi banka soyan ve beyaz sakalları nedeniyle Noel Baba’ya benzetilen bir adam, çaldığı paraları ‘Mutlu yıllar’ diye bağırarak havaya saçtı.

Colorado Springs’deki Academy adlı bankada yaşanan soygunda, 65 yaşındaki David Wayne Oliver, ‘silahını kullanacağını’ söyleyerek görevlileri tehdit etti ve miktarı açıklanmayan bir parayla bankadan çıktı.

Yerel televizyon kanalı KKTV’ye konuşan görgü tanığı Dion Pascale, "Bankayı soyduktan sonra, dışarı çıktı ve tüm parayı etrafa saçmaya başladı. Torbadaki paraları saçarken ‘Mutlu Noeller’ diye bağırıyordu” sözleriyle olayı anlattı.

© REUTERS / COLORADO SPRINGS POLICE DEPARTME Çaldığı paraları havaya saçan 65 yaşındaki David Wayne Oliver, gri-beyaz saçları ve sakalı nedeniyle ABD basını tarafından ‘Noel Baba’ya benzetildi.

Starbucks'a gidip polisi bekledi

O sırada bölgede bulunan bazı kişiler paraların bir kısmını bankaya iade ederken, Oliver ise yakınlardaki bir Starbucks’a gitti ve polisi beklemeye başladı. Tutuklanan Oliver, El Paso County cezaevine gönderildi. İlk duruşmanın yarın yapılması bekleniyor. Oliver, gri-beyaz saçları ve sakalı nedeniyle ABD basını tarafından ‘Noel Baba’ya benzetildi.

Denver post gazetesi, polisin binlerce doların kayıp olduğu bilgisini verdiğini aktardı.