Trump: Türkiye İdlib'deki sivil ölümlerini durdurmak için çok çalışıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya, Suriye ve İran İdlib Vilayeti'nde binlerce masum sivili öldürüyor veya öldürme yolunda. Bunu yapmayın! Türkiye bu kıyımın önüne geçmek için çok çalışıyor" ifadelerini kullandı.