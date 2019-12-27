Washington Post: ABD Rusya'ya karşı enformasyon savaşı taktikleri geliştiriyor

Washington Post gazetesinin kendi kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, ABD'nin Siber Komutanlığı, Moskova'nın ABD'nin 2020 seçimlerine 'müdahale etme' çalışmalarına karşı, üst düzey Rus yetkililer ve iş insanlarına karşı enformasyon savaşı taktikleri geliştiriyor.

Washington Post (WP) gazetesi, siber komutanlığın hedefinin Rus elitinin temsilcileri olacağı, Vladimir Putin'in hedefler arasında olmayacağı, çünkü böyle bir adımın fazlasıyla kışkırtıcı olacağını kaydetti.

Askerlerin uzun bir süredir psikolojik operasyonlara başvurduğunu ve Saddam Hüseyin’in ordusunun koalisyona teslim olmaya ikna etmek için Irak’ta broşürler dağıtıklarını hatırlatan WP; internet, sosyal medya ve akıllı telefonların bu tür taktiklerin erişimini ve etkinliğini artırdığına dikkat çekti.

Eylül ayında, ABD Ordusu Siber Komutanlığı Başkanı General Steven Fogarty, Pentagon’un 2020 seçimleri öncesinde aktif olarak siber alanda bilgi savaşı konseptleri hazırladığını ve Washington’ın rakiplerinin bu tür operasyonlardan haberdar olduklarını söyledi.

Nisan Ayında ABD Başsavcısı Robert Muller, 2016 yılında ABD’de yapılan seçimlere sözde Rus müdahalesiyle ilgili soruşturma başlattı ve Rusya’nın bu müdahaleyi sosyal medya ve hacker saldırıları yoluyla gerçekleştirdiği sonucuna vardı.

Soruşturma kapsamında bir dizi Rus vatandaşı ve şirketine yaptırımlar uygulandı. Moskova, seçimlere müdahale ettiği iddialarını her seferinde reddetti.

Bir sonraki ABD başkanlık seçimleri Kasım 2020’de yapılacak. Daha bu yılın Kasım ayında ABD Adalet Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, FBI ve diğer bazı güvenlik servisleri Rusya, Çin ve İran’ın ABD seçim sürecine müdahale etmeye ve seçmenlerin tercihlerini etkilemeye çalışacaklarını belirten ortak bir bildiri yayınladı.