ABD'de klip çeken gruba silahlı saldırı: 2 ölü, 6 yaralı

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Harris bölgesinde şarkı klibi çeken kişilere otomobilden ateş açıldı.

Authorities say two men were killed and seven others were wounded by gunfire when a group filming a rap music video was “ambushed” near Houston. https://t.co/koAL37Jezs — WTVG 13abc (@13abc) December 28, 2019

​Houston Şerifi Ed Gonzalez, basına yaptığı açıklamada, olay yerine vardıklarında en az 7 kişinin yerde yattığını ve hepsinde kurşun yaraları olduğunu belirtti.

Update: we are now at 9 total gunshot wound victims: 2 were confirmed deceased at scene, 1 was critical, the others remain hospitalized. Anyone with info is urged to call @CrimeStopHOU at 713-222-TIPS. https://t.co/f0AtkRMZGH — Ed Gonzalez (@SheriffEd_HCSO) December 28, 2019

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Gonzalez, iki kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini ve 6 yaralının çevredeki hastanelere nakledildiğini kaydetti.

Harris Bölge Polis Şefi Captain J. Shannon da kurbanların boş otoparkta şarkı klibi çekerken kimlikleri henüz belirlenemeyen saldırganların otomobille gelip ateş açtıklarını söyledi.