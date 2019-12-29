ABD'de küçük uçak düştü: 5 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Lafayette Havalimanı'ndan kalkan çift motorlu küçük yolcu uçağı, 1.6 kilometre uzaklıktaki posta servis binasına ait otoparka düştü.
PLANE CRASH HORROR: At least five people were killed, including a Louisiana sports reporter, when a small plane crashed in Lafayette, Louisiana, with sources telling @ABC News the plane was heading the LSU-Oklahoma football game. @KayleeHartung reports. https://t.co/x8cs99JxkV pic.twitter.com/TTuVVuhhYP— World News Tonight (@ABCWorldNews) December 29, 2019
Yerel basına açıklama yapan Lafayette polisi, kazaya ilişkin detay vermekten kaçındı, uçaktaki 6 kişiden 3'ünün mürettebattan olduğunu belirtti.
WATCH: Footage from Lafayette, Louisiana, where a small plane hit at least 1 car and crashed in a field; reports of multiple fatalities pic.twitter.com/pQoFEcKMCE— BNO News (@BNONews) December 28, 2019
Diğer 3 yolcunun kimliklerine ilişkin ise bilgi verilmedi.
Görgü tanıkları, havalimanından kalktıktan kısa süre sonra acil inişe geçen uçağın, çevredeki yüksek gerilim hattına takılarak düştüğünü söyledi.
Kazanın nedenine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.
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