Trump 2 yıllık Hz. İsa tweetini paylaştı: 'Obama beni kovdu, Trump geri çağırdı'

Trump'ın "Teşekkürler" notuyla paylaştığı tweette Hz. İsa'yı temsilen kullanılan bir görsel ve "Obama beni kovdu, Trump geri çağırdı" ifadesi yer alıyor.

Paylaşımın sahibinin söz konusu tweette, "Başkanımız Trump hakkında müteşekkir olunacak çok şey var. Bu adamın cennetten geldiğine tüm kalbimle inanıyorum" ifadelerini kullandığı görülüyor.

​Sosyal medya kullanıcıları ise, Trump'a 'Hz. İsa'nın kendisinin tarafında olduğu' yönündeki imasına karşı çıkarak şu gibi paylaşımlar yaptı: "O çantada vergi iadelerimimizi mi bize geri getiriyor? Cennetten azil duruşmasına mı? Harika!", "Sen İsa Mesih'in öğrettiği her şeye karşısın."

Is He bringing us your tax returns in that luggage? Straight from heaven to your impeachment trial? Awesome! — Dr Faustus knew (@carmmann) December 28, 2019

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