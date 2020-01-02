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21:31 02 Ocak 2020
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    ABD'den İran'a tehdit: Oyun değişti, gereken ne ise yapacağız

    © AP Photo / Carolyn Kaster
    ABD
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    ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Irak'taki ABD hedeflerine gerçekleşebilecek saldırılara karşı ön alma adımları da atacaklarını ifade ederek, "Artık oyun değişti. Gereken ne ise yapacağız" dedi.

    İran Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı Hüseyin Selami
    © Fotoğraf : DHA
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    Bakan Esper, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile Pentagon Basın Ofisi'nde gazetecilere açıklamada bulundu.

    Kerkük'te ABD askerlerinin konuşlu bulunduğu K1 üssüne yapılan saldırılar ve ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine girme girişimlerini "İran'ın bölgedeki kötü davranışlarının örnekleri" olarak nitelendiren Esper, Haşdi Şabi güçlerinin Kerkük’teki askeri üsse 31 roketle saldırı düzenlediğini iddia etti. 

    Esper, ABD’nin K1 üssü saldırısına yanıt olarak Irak'ta artık resmileşmiş savunma güçleri olan Haşdi Şabi hedeflerine yönelik hava saldırılarının "başarılı" ve "etkili" olduğunu belirti, Haşdi Şabi milislerin, ABD kuvvetlerine saldırı düzenlemeleri halinde buna pişman olacaklarının mesajını aldıklarını vurguladı.

    Esper, "Amerikan kuvvetlerini ve vatandaşlarını korumak için ön alma adımları atacağız. Artık oyun değişti. Gereken ne ise yapacağız." dedi.

    Esper, ABD’nin İran tehdidine karşı bölgeye ek asker sevk edebileceğini ifade ederek, "Bunu günübirlik olarak ele alacağız. Sadece Irak’ta değil bölgedeki tüm tesislerimizin güvenliğini takviye etmeyi değerlendiriyoruz" ifadesini kullandı.

    "Irak, İran’a karşı egemenliğini korumalı"  

    ABD’nin Bağdat Büyükelçiliğine yönelik protestolar konusunda Irak'ın herhangi bir talepte bulunup bulunmadığına ilişkin bir soruya  Esper, Irak'a, tüm ülkelerin yaptığı gibi ülkedeki diplomatik tesisleri koruma sorumluluğunu yerine getirme çağrısında bulundukları yanıtını verdi.

    Esper, ABD’nin Haşdi Şabi milisleri silahsızlandırma talebi olup olmadığı sorusuna ise şu yanıtı verdi:

    "Bunu söylemek bize düşmez ama (Irak yönetiminin) bu tür İran destekli milis gruplar konusunda daha çok çaba göstermesi gerekir ve onların ABD veya Koalisyon kuvvetlerine yönelik saldırılarını durdurması gerekir, yapılan saldırıları soruşturması gerekir. Bu cephede yeterli adımlar atıldığını görmedik. Dolayısıyla bu sorunu halletmeleri gerekir, bu saldırıları durdurmaları ve ülkelerini İran'ın etkisinden kurtarmaları gerekir. Bu çabalara daha çok odaklanmalılar ve tekrar ifade ediyorum; ülkelerinde kimlerin etkili olduğu konusunda egemenliklerini ortaya koymaları lazım ve İran destekli güçleri ya ülkelerinden çıkarmaları veya kontrol altına almaları gerekir."

    ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine zarar verilip verilmediğine ilişkin sorulara ise Esper, diplomatik tesisin iyi durumda olduğunu ve 15 yıllık binanın kolayca savunulacak şekilde inşa edildiğini söyledi.

    Etiketler:
    Irak, Haşdi Şabi, Tehdit, Mark Esper, İran, ABD
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