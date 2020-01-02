ABD'de Demokrat başkan aday adaylarından Castro yarışı bıraktı

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın Konut ve Kentsel Gelişim Bakanı olan, Demokrat başkan aday adaylarından Julian Castro, Twitter hesabından paylaştığı videoda, "Destekçilerime derin şükranlarımla bugün başkanlık kampanyamı sonlandırıyorum. Beraber başardığımız her şey için gurur duyuyorum. Herkesin önemli olduğu bir Amerika için savaşmaya devam edeceğim, umarım bana bu mücadelede katılırsınız" ifadelerini kullandı.

Geçen yıl ocakta Demokrat Parti aday adayları arasına katılan Castro, bir yıl sonra yüzde 1'lerde seyreden kampanyasına yeterince destek ve bağış toplayamadığı için yarıştan çekilmek zorunda kaldığını belirtti.

Castro, Meksika kökenli bir ailenin çocuğu olarak Başkan Donald Trump’ın ABD-Meksika sınırındaki göçmen karşıtı politikalarına en sert eleştiri getiren adaylardan biriydi.

Teksas'ın San Antonio şehrinde belediye başkanıyken Obama’nın ikinci döneminde bakanlığa getirilen Castro, 45 yaşında Demokrat Parti saflarında ABD Başkanlığı için yarışan en genç adaylar arasında yerini aldı.

En son Kızılderili kökenli Kaliforniya Senatörü Kamala Harris’ten sonra Latin kökenli Castro’nun da adaylıktan çekilmesi, farklı kesimleri bünyesinde barındıran Demokrat Parti'nin gittikçe 'tek renge' doğru kaydığı tartışmalarını gündeme getirdi.