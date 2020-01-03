Trump: İran asla bir savaş kazanmamıştır, ama...

Trump, İran'ın iki numarası Kasım Süleymani'ye suikast düzenlemesi sonrası ilk açıklamasını Twitter'dan yaptı.

Savaş mı yoksa müzakere mi demek istediğine dair soru işareti yaratan tek cümlelik bir tweet atan ABD Başkanı, "İran asla bir savaş kazanamadı, ama asla bir müzakereyi kaybetmedi" mesajını paylaştı.

Iran never won a war, but never lost a negotiation! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2020

Bu sabahın ilk saatlerinde ABD'nin hem İsrail'e karşı direnişin hem de IŞİD, Kaide ve diğer cihatçılara karşı savaşın kilit ismi Kasım Süleymani'ye suikast düzenlediğine dair çeşitli doğrulamalar gelirken, Trump Twitter'da ABD bayrağı paylaşmakla yetinmişti.

Bugün Trump'tan önce açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Fox News'a demecinde, Washington'ın bölgede gerilimi azaltmaya bağlılığının devam ettiğini​ öne sürdü.

Bölgenin toz duman olduğu ortamda Trump yönetiminin Arap arabulucularla Tahran'a mesaj gönderdiğine dair iddialar da gündeme düştü.