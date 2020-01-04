Pompeo: ABD'nin çıkarlarını koruma kararlılığımız değişmeyecek

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "İran rejimi bölgeyi istikrarsızlaşıyor. Bizim Amerika’nın çıkarlarını, personelini, tesislerini ve ortaklarını koruma kararlığımız değişmeyecek" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İranlı komutan Kasım Süleymani'nin ölümüyle ilgili Pakistan Ordusu Genelkurmay Başkanı Kamer Cavid Bajwa ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Pompeo görüşmeye ilişkin yaptığı Twitter açıklamasında, "Pakistan Ordusu Genelkurmay Başkanı Bajwa ile ABD’nin Kasım Süleymani’yi savunma amaçlı öldürmesi üzerine konuşmak için görüşme gerçekleştirdik. İran rejimi bölgeyi istikrarsızlaşıyor. Bizim Amerika’nın çıkarlarını, personelini, tesislerini ve ortaklarını koruma kararlığımız değişmeyecek" ifadelerini kullandı.

#Pakistan's Chief of Staff General Bajwa and I spoke today about U.S. defensive action to kill Qassem Soleimani. The #Iran regime’s actions in the region are destabilizing and our resolve in protecting American interests, personnel, facilities, and partners will not waver. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 3, 2020

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, Süleymani'nin öldürülmesi emrinin ABD Başkanı Trump tarafından, "İran yanlısı" bir grubun, ABD Büyükelçiliği’nin etrafını sarması üzerine verildiğini açıklamıştı.