Trump: İran saldırırsa 52 rehineyi temsilen 52 hedefi vururuz

İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin ardından ABD ile İran arasında yaşanan gerginlikte ABD Başkanı Donald Trump'tan bir açıklama geldi. Donald Trump İran'ın ABD hedeflerine saldırması halinde hızlı ve net karşılık vereceklerini söyledi

Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Eğer İran saldırırsa İran ve İran kültürü için 52 hedef belirledik. 52 rehineyi temsilen 52 hedefi vururuz" dedi.

....targeted 52 Iranian sites (representing the 52 American hostages taken by Iran many years ago), some at a very high level & important to Iran & the Iranian culture, and those targets, and Iran itself, WILL BE HIT VERY FAST AND VERY HARD. The USA wants no more threats!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2020

Trump'ın paylaşımının tamamı şöyle: