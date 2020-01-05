ABD’de Demokratlar Trump’ın İran ile savaşmasını yasal olarak yasaklamak istiyor

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle yükselen ABD-İran gerilimi sonrası ABD'de Demokrat kanattan Senatör Tim Kaine, Donald Trump’ın Kongre’nin onayı olmadan İran’a karşı askeri eylemlerde bulunmasının yasal olarak yasaklanmasını önerdiği bir yasa tasarısı sundu.

ABD Kongresi'nin savaş ilan etme ve askeri operasyonları yürütmesi için Başkana izin verme hakkı bulunuyor. Bununla birlikte kararları uygulayan yetkililer, Kongre’nin geçmişte verdiği izinlere ve ABD vatandaşlarını koruma gerekliliğine dayanarak yurtdışında çeşitli askeri operasyonlar yürütüyor.

Tasarı Trump'a 'düşmanca eylem' yasağı öngörüyor

Sunulan tasarıda, “ABD Silahlı Kuvvetleri’nin İran ile silahlı çatışmaya katılıp katılmayacağı konusu, anayasada belirtildiği üzere ancak Kongre ve kamu, söz konusu çatışmadaki bahisler konusunda eksiksiz olarak bilgilendirildikten, Kongre’de açık tartışma ve oylama yapıldıktan sonra çözüme kavuşturulabilir” ifadelerine yer verildi.

Belgede, Kongre'nin izni alınmadıkça Trump'ın 30 gün süreyle İran'a karşı herhangi bir ‘düşmanca eylemde’ bulunmasını yasaklanması öneriliyor.

Demokrat senatörler daha önce İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin öldürülmesine, Tahran ile gerilimi tırmandıracağı gerekçesiyle tepki göstermişti.

10 gün içinde belli olacak

Senatörler ayrıca Beyaz Saray’ın saldırıya ilişkin önceden bilgi vermediği konusunda da tepkili. İktidardaki Cumhuriyetçiler ise genel olarak Trump’ın yaptıklarını onaylıyor.

Cumhuriyetçilerin Senato’da çoğunluk oldukları dikkate alındığında Kaine’in önerisinin oylamada kabul edilmeme olasılığı yüksek. Ancak prosedür incelikleri nedeniyle Cumhuriyetçiler, yasa tasarısının incelemeye alınmasını engelleyemiyor. Dolayısıyla yasa tasarısı 10 gün içinde incelemeye alınabilir.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani ve Haşdi Şabi Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis’in, Bağdat Havalimanı’na düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü duyurmuştu.

Olayın ardından Tahran 'intikam' sözü vermiş, ABD ise Irak'taki vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri için çağrıda bulunmuştu.

Son olarak ABD Başkanı Donald Trump İran'ın ABD vatandaşlarına saldırması durumunda 52 rehiney, temsilen İran'da 52 hedefi vuracaklarını açıkladı.