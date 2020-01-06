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13:19 06 Ocak 2020
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    ABD'de Demokratlardan Trump'ın 'İran ile savaş' planlarına bir engel daha

    © AFP 2019 / David Ryder
    ABD
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    ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Başkan Donald Trump’ın İran ile ilgili askeri eylemelerini sınırlandırmak amacıyla bir savaş yetkileri önergesini oylamaya sunacaklarını açıkladı.

    İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani’nin ABD operasyonuyla öldürülmesi Washington ile Tahran’ın kılıçları çekmesine neden olurken, ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump’ın askeri eylemlerini sınırlandırmaya gündeme aldı.

    Senatör Tim Kaine’in, Trump’ın Kongre’nin onayı olmadan İran’a karşı askeri eylemlerde bulunmasının yasal olarak yasaklanmasını önerdiği bir yasa tasarısı sunduğunu hatırlatan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, “Bu da ona benzer bir tasarı olacak” dedi.

    30 gün içinde harekete geçmezse operasyonlar duracak

    Bernie Sanders
    © AFP 2019 / Mandel Ngan
    Sanders, Trump'ı uyardı: İran'da savaş Irak'takinden daha büyük bir felaket olur
    Pelosi, “(Tasarı) Kongre daha başka bir eylemde bulunmadığı takdirde, yönetimin İran nezdindeki askeri savaş halinin 30 gün içinde son bulması amacıyla Kongre’nin köklü denetim sorumluluklarını kuvvetlendiriyor” bilgisini verdi.

    Buna göre, önerge Temsilciler Meclisi'nde kabul edildiği takdirde, Kongre 30 gün içerisinde harekete geçmezse, Trump yönetiminin İran'a karşı yürüttüğü operasyonlar duracak.

    Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu, ABD’nin Süleymani’yi öldürmesini onaylamayan Demokratlar oluşturuyor. Bu nedenle önergenin geçmesi bekleniyor. Ancak Cumhuriyetçiler tarafından kontrol edilen Senato’dan onay alması zor görünüyor.

    Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin ardından İran ‘intikam’ sözü verirken, Irak parlamentosu da dün gerçekleştirdiği olağanüstü oturumunda ABD’nin ülkedeki askeri varlığına son verme kararı almıştı.

    Etiketler:
    Tim Kaine, Kasım Süleymani, ABD, Irak, İran, önerge, Yasa tasarısı, ABD Senatosu, Senato, Donald Trump, ABD Temsilciler Meclisi, Nancy Pelosi
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