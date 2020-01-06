Trump'tan İran'a yeni mesaj: İran asla nükleer silaha sahip olamayacak

ABD Başkanı Donald Trump İran ile artan gerilimde yeni bir hamle yaptı. Trump Twitter'dan büyük harflerle , 'İran asla nükleer silaha sahip olamayacak' ifadesini paylaştı.

IRAN WILL NEVER HAVE A NUCLEAR WEAPON! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2020 İran'ın Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin ardından Irak ve İran'a yönelik tehdit içerikli paylaşımlar yapan Donaşd Trump, 'Bağdat yönetimi Amerikan hava üssünün bedelini ödeyene kadar Irak'tan çıkmayacaklarını' ifade etmişti. Irak parlamentosunun oy çokluğuyla ABD güçleri ve diğer yabancı güçlerin Irak'tan çıkarılması yönünde aldığı kararın ardından açıklama yapan Donald Trump şunları söyledi:

"Orada çok pahalı bir hava üssümüz var. İnşa edilmesi milyarlarca dolara mal oldu. Bize bunun için geri ödeme yapmadıkça ayrılmıyoruz. Onlara daha önce hiç görmedikleri gibi yaptırımlar uygulayacağız. İran yaptırımlarının biraz uysal görünmesini sağlayacak.”

'ABD hızla belki de orantısızca karşılık verecektir'

ABD Başkanı Donald Trump İran’ın herhangi bir Amerikan vatandaşına ya da hedefine saldırması durumunda ABD'nin buna hızla karşılık vereceğini, belki de bunun orantısız olacağını açıkladı.

Donald Trump Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bu medya ilanı Amerikan Kongresi’ni bilgilendirmeye hizmet edecek. İran herhangi bir Amerikalı’ya ya da Amerikan hedefine saldırırsa, Amerika hızlıca tam kapasiteyle karşılık verecek bu belki de orantısız şekilde olacak. Böyle yasal bilgilendirmeye gerek yok ama yine de veriliyor.”