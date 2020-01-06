Bolton: Çağrılırsam Trump'ın azil davasında ifade vermeye hazırım

ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin Trump'ın azledilmesine karar vermesinin ardından üst kanat Senato'da düzenlenecek azil davası açısından kritik bir açıklama geldi. Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, çağrılması halinde ifade vermeye hazır olduğunu duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından görevden alınan Ulusal Güvenlik Danışmanı zincirine eylülde katılan John Bolton, Trump'ın azli davasında Senato tarafından celp çıkarılması halinde ifade vermeye hazır olduğunu söyledi.

Former Trump national security adviser John Bolton says he would testify at a Senate impeachment trial if he is subpoenaed. Senate Majority Leader Mitch McConnell has resisted the idea of calling witnesses in a trial. https://t.co/TqErzXwTEF — The Associated Press (@AP) January 6, 2020

'Yürütme erkinin ayrıcalıklarıyla ilgili dikkatli değerlendirmelerin ardından'

'Şahinlerin şahini' gibi lakapları olan önde gelen neocon diplomat, yürütme erkinin ayrıcalıklarıyla ilgili meseleleri ölçüp biçip tarttığını ve dikkatli değerlendirmelerin ardından Senato'nun celp göndermesi halinde icabet etmeye karar verdiğini dile getirdi.

Bolton "Senato ifade vermem için celp yollarsa ifade vermeye hazırlıklı olduğum sonucuna vardım" açıklamasını yaptı.

Senato çoğunluk lideri yeni tanık istemiyor

Trump'a azil süreci başlatıp bu yönde karar veren Temsilciler Meclisi'nde Demokrat Partililer çoğunlukta. Azil davasının görüleceği Senato'da ise çoğunluk Cumhuriyetçi Partililerin elinde.

Bolton, Temsilciler Meclisi'nde ifade vermemişti. Senato'daki cumhuriyetçi çoğunluk lideri Mitch McConnell, azil davasına Temsilciler Meclisi'nde ifade vermemiş yeni tanık çağırmayacağına dair ısrarlı açıklamalar yapmıştı.