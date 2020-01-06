Kayıt
23:52 06 Ocak 2020
Canlı Yayın
    Arama
    Pompeo ile Trump Oval Ofis'te

    'Süleymani suikastının gerisinde İran takıntılı Pompeo var'

    © REUTERS / Leah Millis
    ABD
    URL'yi kısaltın
    0 02
    Abone ol
    https://cdntr2.img.sputniknews.com/images/104030/84/1040308407.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/abd/202001061040976126-suleymani-suikastinin-gerisinde-iran-takintili-pompeo-var/

    The Washington Post, ABD'li yetkililere dayanarak, Trump'ın Süleymani suikastı kararının gerisinde Pompeo'nun olduğunu ileri sürdü.

    ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın iki numarası Kasım Süleymani'ye suikast düzenleyerek 3. Dünya Savaşı kumarı oynamasının gerisindeki saiklerin ne olabileceğiyle ilgili haberlere bir yenisi eklendi.

    The Washington Post gazetesi, ABD'li yetkililere dayanarak, CIA Başkanlığından Dışişleri Bakanlığına terfi eden Mike Pompeo ile Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Süleymani suikasti için Trump'a uzun zamandır yoğun telkinde bulunduğunu yazdı. 

    Pompeo'yu Süleymani suikastının arkasındaki adam olarak sunan haberde, Dışişleri Bakanı'nın yazın suikast planı sunduğunda Trump'tan ret yanıtı aldığı, ABD Başkanı'nın aslında suikast için can atmadığı, ABD ordusunda çok sevilen emekli general James Mattis'in Savunma Bakanı kalmış olsaydı suikastı engelleyeceği öne sürüldü.

    Habere göre, 31 Aralık'ta ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'nin basılmasıyla sonuçlanan protestolar başladığında 'bu yeni güvenlik tehdidini' Savunma Bakanı Mark T. Esper, Genelkurmay Başkanı Mark A. Milley ve ABD'nin Irak Büyükelçisi Matthew Tueller ile telefon görüşmelerinde ele alan Pompeo, hafta boyunca Trump'la da defalarca telefonda konuştu.

    'ABD'li yetkililer öğrenince şoke oldu'

    29 Aralık'ta Pompeo, Esper ve Milley Trump'ın Florida'daki özel kulübüne seyahat etti, buradaki toplantıda iki savunma yetkilisi İran saldırganlığına olası misilleme seçeneklerini sundu, bunların arasında Süleymani suikastı da vardı.

    Trump'ın Süleymani'yi hedef alma kararının, bununla ilgili bilgilendirilen bazı yetkililerde sürpriz, hatta şok etkisi yarattığı belirtildi.

    'Pompeo ile Pence'in taleplerinin meyvesi'

    Gazeteye adlarının açıklanmaması kaydıyla konuşan yetkililer, Trump'ın İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı'na suikasta onay vermesinin, Pompeo ile Pence'in kararlı taleplerinin meyvesi olduğunu söyledi. 

    Suikast kararındaki önemli etkenlerden birinin, ABD Askeri Akademisi'nin aynı sınıfından mezun Pompeo ile Esper'in Trump'a brifing vermeden evvel kafa kafaya vermeleri ve birlikte uygun adım hareket etmeleri olduğu aktarıldı.

    Florida'daki toplantıya katılmasa da Pence'in de suikast kararını desteklediği kaydedildi. 

    'Mattis olsaydı engellerdi'

    Bir yetkili, Washington Post'a şöyle konuştu:

    "Mattis olsaydı Süleymani suikastı olmazdı. Mattis bunların hepsine karşıydı, bu onun doğal eğilimiydi. Milley ve Esper ise farklı. Şimdi birbirine bağlı, birbiriyle uyumlu bir ulusal güvenlik ekibi ve bütün yetişkin hayatları boyunca birbirlerini tanıyan bir dışişleri bakanı ile bir savunma bakanı var."

    'Trump haziranda Pompeo'yu bozum etmişti'

    Habere göre Pompeo Trump'la Süleymani suikastını ilkin aylar önce konuştu, 20 Haziran'da İran hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle ABD'nin bir casus İHA'sı düşürüldüğünde Trump ilkin Tahran'a hava saldırısını onaylayıp sonra kararını geri çekmişti. 

    Bir yetkili, saldırıdan çarkın Pompeo'yu 'çok fena bozum ettiğini' söyledi.

    Ancak yetkililer, Trump'ın ulusal güvenlik ekibini değiştirmesinin ve 'İran saldırganlığı' karşısında tırsık gözükmek istememesinin, Pompeo'ya savunageldiği suikast için bastırma fırsatı yarattığını belirtti. Pompeo'nun İran takıntısının Kongre üyeliğinden CIA Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığına uzanan 10 yıllık dönemi kapsadığını vurguladı.  

    Suikastı 'satma' görevi Pompeo'ya bırakıldı

    Süleymani suikastının işlendiği 3 Mart'tan beri müttefiklerle konuşup operasyonun halka ilişkilerini yürüten Pompeo, CNN'e çıkıp "Kötü adamı savaş sahasından temizledik. Doğru kararı verdik. Başkan Trump'ın gösterdiği çabadan gurur duyuyorum" dedi. 

    Suikastı 'yüzlerce Amerikalının hayatının tehlikede olduğu' iddiasıyla haklı çıkarmaya çalışan Pompeo, Trump yönetiminin hem dışından hem içinden eleştireler alması ve tehdidin ne kadar acil olabileceğinin sorgulanması üzerine omuz silkerek "Bölgede bir Amerikalıysanız günler ya da haftalar fark etmez" diye konuştu. 

    Etiketler:
    CNN, The Washington Post, Kasım Süleymani, İran, Irak, ABD, Mark A. Milley, Mark Esper, Mike Pence, Mike Pompeo, Donald Trump, Jim Mattis
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yurt dışından ve ABD'nin değişik eyaletlerinden alanı dolduran yüzbinlerce kişi, yeni yılın ilk dakikalarında binalardan bırakılan bir ton 360 kilogram konfeti yağmuru ve piroteknik gösterisi altında sevinç çığlıkları atarak yeni yıla girdi.
    New York Times Meydanı'nda yeni yıl kutlandı: Bu yılki tema iklim değişikliği
    Yeni yılınız kutlu olsun!
    Yeni yılınız kutlu olsun
    İnfografik
    NATO ülkelerinin askeri harcamaları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet