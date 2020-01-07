Trump yönetimi, İran ve Irak'taki gelişmelere dair Senato'ya brifing verecek

ABD Başkanı Trump yönetimi, İranlı komutan Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından İran ve Irak'taki gelişmelere yönelik Senato'ya brifing verecek.

Çarşamba günü Senato'da yapılacak oturuma, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Savunma Bakanı Mark Esper, Genelkurmay Başkanı Mark Milley ve ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Gina Haspel katılacak.

Oturum sırasında söz konusu yetkililerin, Süleymani'nin ABD kuvvetleri tarafından düzenlenen hava saldırısı sonucunda öldürülmesi ve sonrasında İran ve Irak'taki son gelişmeler hakkında bilgilendirme yapacağı belirtildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 3 Ocak'ta İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Uluslararası Havaalanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.