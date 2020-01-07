ABD Savunma Bakanı: İran ile bir savaş başlatmak istemiyoruz

ABD Savunma Bakanı Mark Esper 'ABD İran ile bir savaş başlatmak istemiyor. Ancak birini bitirmeye hazır' dedi.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper CNN ile yaptığı röportajda "ABD İran'la bir savaş başlatmak istemiyor, ama biz bir tane bitirmeye hazırız" dedi.

ABD'nin Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Generali Kasım Süleymani'ye suikast kararını gerekçelendiren Esper, Washington'un Süleymani'nin Amerikalılara zarar verdiği iddia edilen ikna edici kanıtları olduğunu söyledi.

ABD İran geriliminde son yaşanan gelişmelerdan biri Irak Başbakanı Abdulmehdi'nin ABD ordusundan bir mektup aldıklarını açıklaması oldu.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi İngilizce ve Arapça versiyonlarında farklılıklar olan "ABD ordusundan Irak'tan çekileceğine dair bir mektup aldık" dedi.

İki ülke arasındaki gerginlik sürerken NATO'dan bir yetkili, Reuters haber ajansına NATO'nun Irak'taki bazı personelleri çıkarmaya başladığını açıkladı.

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