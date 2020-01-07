'Trump yönetimi, Irak’a karşı yaptırım hazırlıklarına başladı'

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Irak resmi gücü Haşdi Şabi Komutanı Ebu Mehdi el Mühendis'e Bağdat'ta suikast düzenleyen Başkan Donald Trump'ın ABD güçlerinin çıkması yönünde karar alan Irak'a yaptırım tehditleri hayata geçecek mi?

The Washington Post (WP), ABD'li yetkililere dayanarak, Trump'ın tehditlerinin ardından, yönetimin Irak'a karşı olası yaptırımları tasarlamaya başladığını yazdı.

Gazete, Trump'ın danışmanlarının yaptırım hazırlıkları için seferber olduğunu, ama ekonomik yaptırım uygulayıp uygulamama konusunda henüz karar alınmadığını aktardı.

This is how it ends, after countless Iraqi and American lives and a 1 trillion American dollars lost.



Trump administration begins drafting possible sanctions against Iraq following Trump’s economic threat https://t.co/mlBkP9YlmN — Michelangelo Signorile (@MSignorile) January 7, 2020

WP'ye konuşan kaynaklar, yaptırımın uygulamaya konulması halinde başrolü Hazine Bakanlığı ile Beyaz Saray’ın oynayacağını söyledi.

Gazete "ABD'nin yaklaşık 20 yıldır emek harcadığı ve desteklemek için yüz milyarlarca dolar akıttığı bir müttefik sözkonusu olduğundan, böyle bir adım, son derece alışılmadık bir hamle olur" yorumunu yaptı.

WP'ye konuşan ABD'li yetkililerden biri "Yaptırım kararı Iraklı yetkililerin ABD güçlerini ülkeden çıkarma tehdidinin peşinden gidip gitmeyeceğini görmek için en azından bir miktar bekleyecek" dedi.

Daha önce Irak meclisi, ABD güçlerinin ülkeden çıkması yönünde karar almıştı. Trump, Irak hükümetinin de aynı talepte bulunması halinde ağır yaptırımlar uygulamakla tehdit ediyor.

Tehditlerine 'çok büyük, daha önce hiç görülmemiş, İran yaptırımlarının yanında hafif kalacağı yaptırımlardan' söz ederek başlayan Trump, bugün de "Irak, ABD'ye saygı göstermemeye devam ederse yaptırımlarla karşılaşacak. Irak tarafından saygı görmeyi hak ediyoruz" dedi.