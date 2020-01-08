Trump: Her şey yolunda, İran'dan Irak'taki iki askeri üsse füze saldırısı yaşandı, yarın açıklama yapacağım

ABD Başkanı Trump, İran'ın Irak'taki ABD üslerine yönelik balistik füze saldırısına ilişkin "Her şey yolunda. Kayıplar değerlendiriliyor ve yarın sabah bir açıklama yapacağım" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran Devrim Muhafızları'nın Irak'taki ABD üslerine yönelik saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Trump, "Her şey yolunda. İran'dan Irak'taki iki askeri üsse füze saldırısı yaşandı. Kayıplar değerlendiriliyor. Şu ana kadar her şey iyi. Dünya üzerindeki açık ara en güçlü ve donanmlı ordu bizde. Yarın sabah bir açıklama yapacağım" ifadelerini kullandı.

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2020

​İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı yorumda şu ifadelere yer verdi:

"İran, BM sözleşmesinin 51. maddesine uygun olarak kendini savunmak için uygun adımlar attı, vatandaşlarımıza ve üst düzey yetkililerimize korkakça saldıranların bulunduğu üssü vurdu. Savaş peşinde değiliz ancak kendimizi her türlü saldırıya karşı savunacağız."

Iran took & concluded proportionate measures in self-defense under Article 51 of UN Charter targeting base from which cowardly armed attack against our citizens & senior officials were launched.



We do not seek escalation or war, but will defend ourselves against any aggression. — Javad Zarif (@JZarif) January 8, 2020

​Irak'da ABD askerlerinin konuşlu olduğu Ayn el-Esad üssüne balistik füzeyle saldırı düzenlendi. Ölü ve yaralılara ilişkin henüz bir bilgi verilmezken saldırıları İran Devrim Muhafızları üstlendi.