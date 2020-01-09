ABD'den BM'ye mektup: İran'la ön koşul olmadan görüşmeye hazırız

ABD, Birleşmiş Milletler'e yolladığı mektupta İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin meşru müdafaa olduğunu savundu ve Tahran'a 'ön koşulsuz' müzakere çağrısında bulundu.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Kelly Craft, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili bir mektup yolladı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne gönderilen mektupta, Süleymani'nin öldürülmesinin meşru müdaafa olduğu savunuldu.

Operasyonun, Birleşmiş Milletlerin 51. maddesi uyarınca gerçekleştiği belirtildi. Mektupta ayrıca, ABD’nin herhangi bir ön koşul olmadan İran ile görüşmeye hazır olduğu ifade edildi.

Mektupta, “İran rejiminin uluslararası barışı ve güvenliği daha fazla tehlikeye atmasını önlemek amacıyla, İran ile müzakerelere ön koşul olmadan katılmaya hazırız” ifadesini kullanıldığı mektupta, ABD’nin, personelini ve çıkarlarını korumaya devam etmek için bölgede “gerektiği kadar” önlem almaya da hazır olduğu belirtildi.